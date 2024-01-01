BİM’de yeni yılın ikinci haftasında süt ürünleri, bakliyat ve temizlik ürünlerinde indirim fırsatı! 9 Ocak Salı günü BİM’de 2,5 kg pilavlık bulgur 45 TL, nohut 97 TL, 1.500 g domates salçası 89,50 TL, %0,5 yağlı süt 1 lt 18,90 TL, 7 kg toz deterjan 299 TL, Yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL, makarna ürünleri ise 19 TL paket fiyatı ile reyonlarda yerini alacak. Temizlik kategorisinde 7 kg toz deterjan 299 TL, 1 LT arap sabunu 25,50 TL, Leke çıkartıcı sprey 750 ml 34,50 TL’den fiyatlarla satışta olacak. 9 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 OCAK 2024 SALI
Ariel 7 kg toz deterjan 299 TL
Bulaşık makinesi tableti altmışlı 450 TL
Çamaşır deterjanı 3 lt 99 TL
Mutfak banyo sprey 750 ml 36,75 TL
Arap sabunu 1 lt 25,50 TL
Leke çıkarıcı sprey 750 ml 34,50 TL
Dev rulo kağıt havlu 55 TL
Katı sabun 100 g 15 TL
Gözlük ve ekran temizleme mendili 19,75 TL
100 ağda bandı 24,50 TL
Organik hindistan cevizi yağı 151 lt 45 TL
Peluş mandal toka 35 TL
Soket çorap kadın erkek 58,50 TL
1.200 g yarım yağlı dilimli tost peyniri 89 TL
Yarım yağlı tost peyniri 1.500 g 219 TL
Yarım yağlı beyaz peynir 2 kg 219 TL
Tam yağlı kaşar peyniri 1.000 g 189 TL
Taze peynir çeşitleri sek 150 g 27,50 TL
İçim labne 79,50 TL (3lü paket)
Yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL,
Yoğurt %3 yağlı 3 kg 85 TL,
Orman meyveli kefir 1 lt 42,50 TL
%0,5 yağlı süt 1 lt 18,90 TL
Saban 2,5 kg pilavlık bulgur 45 TL
Pasta Villa Makarna çeşitleri 19 TL
Nohut 97 TL
Efsane 5 kg ekonomik ithal pilavlık pirinç 107,50 TL
Saban 2,5 kg kırmızı mercimek 55,50 TL
Un Meram 10 kg 125 TL
Tat 1.500 g domates salçası 89,50 TL
Acı tatlı biber salçası 1.450 g adet fiyatı 119,75 TL
Duru 400 g haşlanmış kırmızı fasulye 14,50 TL
Haşlanmış börülce 14,50 TL
Halk margarin paket 69,50 TL