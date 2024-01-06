BİM 12 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta ev eşyaları, av malzemeleri, elektronik cihazlar ve dekoratif ürünler büyük indirimlerle satışa sunulacak. Cam set üstü ocak 1.999 TL, saç kurutma makinesi 349 TL, mini ısıtıcı 259 TL ve kamuflaj yelek 299 TL fiyatlarla satılacak. İşte BİM aktüel ürünler 12 Ocak 2024 Cuma.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 OCAK 2024
Dijitsu çelik kettle 1,8 lt 299 TL
Arnica köpüklü otomatik Türk kahve makinesi 949 TL
Gaz lambası 119 TL
Saç kurutma makinası 349 TL
304 Kalite çelik etiketli Chef’s Pro tek fiyat çelik ürünler 229 TL
Kavurma sacı 32 CM ürünü 279 TL
Cem pankek tavası 26 CM 229 TL
Ragle dekorlu meşrubat bardağı 29,50 TL
Emaye kupa 89 TL
Dekoratif çay bardağı altılı olarak 24,50 TL
Ev içi örme patik 26,50 TL
Kadın terlik 44,50 TL
Erkek terlik 49,50 TL
Çocuk bot ve çocuk çizme 249 TL ve 199 TL
8 bölmeli çok amaçlı dolap 1.199 TL
4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 1.199 TL
2 kapaklı ayakkabı dolabı ise 999 TL
Çift yönlü ısıtıcı da 629 TL
Fanlı ısıtıcı 349 TL