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Av sezonu açıldı! 12 Ocak BİM aktüel ürünlerde bu hafta balık av malzemeleri indirimli fiyatlarla geliyor: Sahte balık, misina, balıkçı pensesi…

BİM aktüel ürünlerde bu hafta birbirinden büyük indirim fırsatları sizlerle buluşacak. 12 Ocak Cuma 2024 BİM aktüel ürünler kataloğunda mutfak eşyaları, televizyonlar, elektrikli ısıtıcılar, çok amaçlı dolaplar ve balık av malzemeleri indirimli fiyatlarla yer alıyor. Çelik kettle 1,8 lt 299 TL, Türk kahve makinesi 949 TL, çift yönlü ısıtıcı 629 TL, 4 kapaklı çok amaçlı dolap ise 1.199 TL’den satışa sunulacak. 12 Ocak 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi haberimizde.

10:29 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2024
BİM aktüel ürünler kataloğu 12 Ocak 2024

BİM 12 Ocak Perşembe aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta ev eşyaları, av malzemeleri, elektronik cihazlar ve dekoratif ürünler büyük indirimlerle satışa sunulacak. Cam set üstü ocak 1.999 TL, saç kurutma makinesi 349 TL, mini ısıtıcı 259 TL ve kamuflaj yelek 299 TL fiyatlarla satılacak. İşte BİM aktüel ürünler 12 Ocak 2024 Cuma.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 12 OCAK 2024

Dijitsu çelik kettle 1,8 lt 299 TL

Arnica köpüklü otomatik Türk kahve makinesi 949 TL

Gaz lambası 119 TL

Saç kurutma makinası 349 TL


304 Kalite çelik etiketli Chef’s Pro tek fiyat çelik ürünler 229 TL

Kavurma sacı 32 CM ürünü 279 TL

Cem pankek tavası 26 CM 229 TL

Ragle dekorlu meşrubat bardağı 29,50 TL

Emaye kupa 89 TL

Dekoratif çay bardağı altılı olarak 24,50 TL


Ev içi örme patik 26,50 TL

Kadın terlik 44,50 TL

Erkek terlik 49,50 TL

Çocuk bot ve çocuk çizme 249 TL ve 199 TL


8 bölmeli çok amaçlı dolap 1.199 TL

4 kapaklı bölmeli çok amaçlı dolap 1.199 TL

2 kapaklı ayakkabı dolabı ise 999 TL

Çift yönlü ısıtıcı da 629 TL

Fanlı ısıtıcı 349 TL



9 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM’de bu hafta neler var? Temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı…
9 Ocak Salı BİM aktüel ürünler kataloğu | BİM’de bu hafta neler var? Temel gıda ürünlerinde indirim fırsatı…

BİM aktüel ürünler 9 Ocak Salı 2024 kataloğu yayımlandı. Temel gıda ürünleri ve temizlik ürünlerinde büyük indirimler yeni yılın ikinci haftasında tüketiciyle buluşacak. BİM’de 9 Ocak Salı günü bakliyat çeşitleri ve süt ürünleri reyonunda 5 lt mısır yağı 169,75 TL, 5 kg ekonomik ithal pilavlık pirinç 107,50 TL, 1 kg yağlı kaşar peyniri 189 TL, yarım yağlı yoğurt 5 kg 119 TL ve 2 kg yarım yağlı beyaz peynir 219 TL’den fiyatlarla satışa sunulacak. Temizlik reyonunda ise 60’lı bulaşık makinesi tableti 450 TL, 3 LT çamaşır deterjanı 99 TL, 750 ml mutfak banyo spreyi 36,75 TL, dev rulo kağıt havlu 55 TL’den satılacak. BİM 9 Ocak Salı aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



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