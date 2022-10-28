A2 Motor Ehliyeti Nasıl Alınır? Kaç cc motor kullanabilir?

Son yıllarda artan trafik yoğunluğu, araba ve yakıt fiyatları, insanları alternatif olarak motor ehliyeti almaya sevk etmeye başladı. A2 ehliyeti almak isteyen vatandaşlar süreçte nelerin gerekli olduğunu merak edip araştırıyor. Bu haberimizde A2 ehliyetine dair her şeyi sizlere aktaracağız. İşte detaylar.

A2 MOTOR EHLİYETİ NASIL ALINIR?

A2 motor ehliyeti almak isteyen vatandaşların bazı şartları karşılaması gerekmektedir. A2 sınıfı ehliyet almak isteyen sürücü adayları 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Ehliyet almak isteyen sürücü adayları için en az ilkokul mezuniyeti şartı aranmaktadır.

A2 EHLİYETİ HANGİ ARAÇLARI KULLANIR?

A2 sınıfı ehliyet; 2 tekerlekli motosikletlerde 35 kW, 3 tekerlekli motosikletlerde ise 15 kW aşmayacak araç kullanma yetkisi verir. Ayrıca 2 tekerlekli motosikletlerde kW/kg oranı 0,2'yi geçmemelidir.

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A2 EHLİYETİ ALMAK İÇİN BAŞVURU EVRAKLARI NELER?

İlk kez motosiklet ehliyeti alacak sürücü adayları MEB’e bağlı özel sürücü kurslarına başvuru yaparken aşağıda yer alan evrakları eksiksiz olarak sunmaları gerekmektedir.

> Kimlik fotokopisi(nüfus cüzdanı, avukatlık kartı veya pasaport)

> Mezuniyet diploması veya öğrenim belgesi fotokopisi(aslıyla birlikte)

> Adli sicil kaydı ( en fazla ehliyet almasına engel teşkil etmeyen suçları içermiş olmalı)

> Pratisyen veya uzman hekim tarafından verilen sağlık raporu(Aile hekimi raporu da olabilir)

> Herhangi bir sürücü belgesi varsa fotokopisi

> Son altı ay içerisinde çektirilmiş olan iki adet biyometrik fotoğraf

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> Sınav ücretini kursiyerin kendisi veya sürücü kursu aracılığıyla yatırması ve makbuzu kendi dosyasına ekletmesi

> 18 yaşını doldurmamış olanlardan veli veya vasi muvafakat namesi

A2 EHLİYET FİYATLARI NELER?

A2 sınıfı sürücü kursu fiyatı 2400 TL, sınav giriş ücreti 280 TL, harç ücreti 705 TL, Toplam 3385 TL.

A2 MOTOR EHLİYETİ SINAVI NASIL OLUR?

Teorik ve direksiyon eğitimini sürücü kurslarından alan sürücü adayları Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği tarihlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara gireceklerdir.

Kayıtlı olunan sürücü kurslarında alınan eğitimlerin ardından pratik sınav başarısıyla A2 motor ehliyeti sahibi olunmaktadır. Özel parkurda düzenlenen sınavda birtakım istekler yapılır. Direksiyon sınavı toplamda 35 dakika olurken 5 dakika süren özel parkur kısmı vardır.

A2 EHLİYETİ KAÇ GÜNDE ALINIR?

Başarılı olan adayın kurs aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığınca verilecek sürücü sertifikasının hazırlanması yaklaşık 3-7 gündür. Gerekli belgelerin hazırlanması, harçların yatırılması, ehliyet randevusu alınması ve randevuya gidilmesi ortalama 10 gündür. Ehliyetin tam olarak adresinize ulaşması yaklaşık 15 gündür.

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