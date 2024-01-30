ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi devam ediyor. Piyasalara yön verecek Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belli olacak.