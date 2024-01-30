|
Özgün

Piyasalar ABD'de yılın ilk faiz kararını bekliyor! FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

ABD Merkez Bankası Başkanı Jeremy Powell'in katılımıyla yapılan toplantının ardından açıklanacak olan 2024 Ocak ayı FED faiz kararı, tüm dünyada merakla bekleniyor. FED faiz kararının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı sonrasında FED faiz kararı belli olacak. Yılın ilk FED kararının ne olacağı ise merak konusu. Peki FED toplantısı ne zaman, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

12:58 - 30/01/2024 الثلاثاء
Yeni Şafak
FED faiz kararı
FED faiz kararı

ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi devam ediyor. Piyasalara yön verecek Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belli olacak.

FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

FED toplantı takvimi belli oldu. ABD Merkez Bankası ocak ayı FED toplantıları 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

FED faiz kararı ise toplantıdan sonra 31 Ocak günü akşam saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.

Faiz beklentisi ne yönde?

Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm beklentiler ABD piyasasında faiz indirimine gidileceği yönünde.



#fed
#abd
#abd merkez bankası
#fed faiz kararı
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Piyasalar ABD'de yılın ilk faiz kararını bekliyor! FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?