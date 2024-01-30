ABD Merkez Bankası (FED) ocak ayı faiz kararı için yatırımcıların bekleyişi devam ediyor. Piyasalara yön verecek Dolar, altın, borsa ve kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen FED faiz kararıyla birlikte, 2024 yılının ilk faiz oranı belli olacak.
FED Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
FED toplantı takvimi belli oldu. ABD Merkez Bankası ocak ayı FED toplantıları 30-31 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
FED faiz kararı ise toplantıdan sonra 31 Ocak günü akşam saat 21.00 gibi açıklanması bekleniyor.
Faiz beklentisi ne yönde?
Küresel piyasalarda Noel tatili dönüşü işlem hacimleri düşük seviyede kalmayı sürdürse de ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalması risk iştahını desteklemeye devam ediyor.
Yaklaşık 2 yıldır süregelen enflasyonla mücadele kapsamında atılan "şahin" adımların gelecek yıl yerini faiz indirimlerine bırakacağına kesin gözüyle bakılıyor. Tüm beklentiler ABD piyasasında faiz indirimine gidileceği yönünde.