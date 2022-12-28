AÖL sonuçları sorgulama ekranı meb.gov.tr'de! 2022 MEB Açık Lise 1. Dönem AÖL sınav sonuçları açıklandı mı?

9 Aralık tarihi itibarıyla başlayan çevrimiçi Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavları 20 Aralık tarihinde sona erdi. Sınavın üzerinden 9 gün geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri de artış gösterdi. Peki, AÖL sınav sonuçları nasıl sorgulanır? Açık Lise sonuçları açıklandı mı?

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL 1. dönem sınavları henüz açıklanmadı.

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavlar online olarak düzenlendiği için Milli Eğitim Bakanlığının sınav sonuçlarını erken erişime açması bekleniyor.

MEB tarafından sınavın uygulanmasına ve sorulara yönelik itirazlar 25 Aralık tarihine kadar yapıldı. Açık Lise sınav sonuçlarının 1 hafta içerisinde erişime açılması ön görülüyor.

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AÖL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Milli Eğitim Bakanlığı, çevrim içi sınavlar AÖK Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapıldı. Sınav sonuçları da benzer şekilde Açık Öğretim Kurumları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları adaylara basılı olarak bildirilmeyecek. AÖK Bilgi Sistemine giriş yapan öğrenciler sonuçları T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sorgulayabilecek.

AÖL SINAVI İPTAL Mİ OLDU?

AÇIK Öğretim Lisesi 1’inci dönem sınavları, çevrimiçi ortamda 9 Aralık’ta başladı ve 20 Aralık’a kadar devam edecek. Açık Öğretim Lisesi’nde kayıtlı olan 1 milyon 207 bin 930 öğrencinin yaklaşık 600 bini sınavlarına girdi. Sınavların 11 günlük erişim süresi henüz dolmadan, yani süreç devam ederken sınav sırasında kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından iptal ediliyor.

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AÖL SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içinde; T.C. Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. ve Halk Bankası A.Ş. şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır.

3. Sınav sorularına/cevap anahtarlarına ve sınav sonuçlarına ilişkin yapılan itirazlar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından adaylara bildirilecektir. Ayrıca sınavın işleyişi ile ilgili Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme ulaştırılamayan itirazlar ise Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bildirilecektir.

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4. Başvurusu geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır.

5. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.