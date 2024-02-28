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AÖL 2. dönem sınav tarihi açıklandı: Açıköğretim Lisesi sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanır?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte gözler sınav yerlerine çevrildi. AÖL 2. dönem sınavları 16-17 Mart 2024 tarihlerinde yüz yüze olarak okul ortamında düzenlenecek​. Peki, AÖL 2. dönem sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanır? AÖL ders geçme notu kaç? İşte detaylar.

10:44 - 28/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:45 - 28/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?
AÖL sınav giriş yerleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (
) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem 2024 sınav takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından resmi olarak duyuruldu.

AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.

AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?

  1. 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Lise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en düşük kırk beş notuna sahip olması gerekir
  2. Bu notun altındaki öğrenciler başarısız sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Açık Lise sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmez.
  3. Sınavlarda her doğru cevabın karşılığı 5 puan olarak belirlenmiştir. Açık Lise sınavlarında en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci 45 puana ulaşarak dersi başarıyla geçmiş olur.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Liselerinde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler için 8. dönem şartını kaldırdı. 18 yaş ve üzeri öğrenciler 5. dönem eğitimini tamamladıktan sonra mezun olabiliyor. 18 yaş altı için ise 8 dönem şartı devam ediyor. İşte, diğer şartları;

  • 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
  • 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
  • Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
  • Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması,
  • Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
  • Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.
#AÖL
#MEB
#açık öğretim sınav tarihleri
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