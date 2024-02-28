AÖL 2. DÖNEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Açık öğretim lisesi 2. dönem sınavlar 16-17 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek. Üç oturumda tamamlanacak olan sınavlar yüz yüze olarak okul ortamında yapılacak.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Öğrenciler belirtilen tarihten itibaren Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. Kimlik Numarası/Öğrenci Numarası ve şifreleri ile girerek sınav giriş belgelerini alabileceklerdir. AÖL sınav giriş belgelerinin 10 Mart 2024 tarihine kadar paylaşılması bekleniyor.
AÖL DERS GEÇME NOTU KAÇ?
- 2022-2023 eğitim öğretim yılında Açık Lise ders geçme notu 45 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin derslerden başarılı olabilmeleri için en düşük kırk beş notuna sahip olması gerekir
- Bu notun altındaki öğrenciler başarısız sayılır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda yanlış cevap sayıları doğru yanıtları etkilemez. Açık Lise sınavlarında 4 yanlış, 1 doğruyu götürmez.
- Sınavlarda her doğru cevabın karşılığı 5 puan olarak belirlenmiştir. Açık Lise sınavlarında en az 9 soruya doğru yanıt veren öğrenci 45 puana ulaşarak dersi başarıyla geçmiş olur.
AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Liselerinde eğitim gören 18 yaş üstü öğrenciler için 8. dönem şartını kaldırdı. 18 yaş ve üzeri öğrenciler 5. dönem eğitimini tamamladıktan sonra mezun olabiliyor. 18 yaş altı için ise 8 dönem şartı devam ediyor. İşte, diğer şartları;
- 18 yaş altı için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri,
- 18 yaş üstü için öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 5 veya üzeri,
- Toplam kazanılan kredinin en az 170 veya üzeri,
- Ortak derslerin tamamını başarması ya da muaf olması,
- Dil ve Anlatım dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,
- Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekir.