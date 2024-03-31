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Açılan sandık sayısı kaç 2024? İstanbul, Ankara, İzmir sandıkların yüzde kaçı açıldı? Canlı açılan sandık oranı

"Açılan sandık sayısı kaç 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Mart yerel seçimleri için milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Oy verme işleminin sona ermesinin ardından oyların sayımına geçilecek. Hal böyle olunca, açılan sandık sayılarının oranı hakkında araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

11:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 10:44 - 30/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
2024 yerel seçim sonuçları
2024 yerel seçim sonuçları

"Açılan sandık sayısı kaç 2024? İstanbul, Ankara, İzmir sandıkların yüzde kaçı açıldı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oy verme işlemlerinin sona ermesinin ardından oy sayımına başlanacak. Peki Açılan sandık sayısı kaç 2024? İstanbul, Ankara, İzmir sandıkların yüzde kaçı açıldı? Canlı açılan sandık oranı

AÇILAN SANDIK SAYISI KAÇ, YÜZDE KAÇI AÇILDI?

81 ilde oy verme işleminin sona ermesinin ardından oy sayım işlemlerine geçilecek. Konu hakkında YSK verileri ve gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor.

Türkiye'de yaklaşık 61 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandığa gidecek.


Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, oyların hangi hallerde geçerli, hangi hallerde geçersiz sayılacağını belirledi.


Buna göre, şu şekildeki oy pusulaları geçersiz sayılacak:


- Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, arkasında sandık kurulu mührü ve Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı bulunmayan oy pusulaları.


- Hiçbir yerine "evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.


- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ayrılan alanlardan birden fazlasına mühür basılmış oy pusulaları.


- Birden fazla siyasi partiye veya bağımsız adaya ayrılan alana taşmış "tercih" veya "evet" mührü basılan oy pusulaları.


- Sandığın ait olduğu seçim çevresinden başka bir seçim çevresi için düzenlenmiş oy pusulaları.


- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış veya koparılmış oy pusulaları.


- "Tercih" veya "evet" mührü dışında herhangi bir özel işaret, herhangi bir isim, imza kaşesi, mühür veya parmak izi basılmış, karalanmış oy pusulaları.


- Siyasi partilere veya bağımsız adaylara ait bölümleri belirgin bir şekilde ve özel olarak karalanmış, çizilmiş veya işaretlenmiş oy pusulaları.


- Pusulada yer alan matbu yazıların ve şekillerin dışında yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.


- Bir pusulanın geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak


Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar ise şöyle:


- Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında, bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazayla yırtılması.


- Herhangi bir şekilde pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması.


- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle "tercih" veya "evet" mührü veya arkasına basılan sandık kurulu mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlarına geçmesi.


- Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "tercih" veya "evet" mührünün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.


- Başka bir siyasi parti veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla siyasi parti veya bağımsız aday alanına birden çok "tercih" veya "evet" mührü basılması.


- Zarftan çıkan oy pusulalarında bir seçim türüne ait olanının geçersiz olması, diğerinin geçersiz sayılmasını gerektirmeyecek

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#YSK
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