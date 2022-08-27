Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor - Ümraniyespor takımları karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Ümraniyespor karşılaşmasını canlı skorunu yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Conntect'de canlı yayınlanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Ümraniyespor mücadelesini yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.
ADANA DEMİSPOR PUAN DURUMU
Kurduğu kadro ve oynadığı futbolla sezona iyi başlayan Adana Demirspor, 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. 3. haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilen Adana ekibinin 6 puanı bulunuyor.
8 golle ilk 3 haftanın en golcü ekiplerinden olan mavi-lacivertliler, evinde 3 puanı hedefliyor.
ÜMRANİYESPOR PUAN DURUMU
İlk haftalardaki zorlu fikstürden 1 puan çıkaran HangiKredi Ümraniyespor ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe ile berabere kalan İstanbul ekibi, Fraport Tav Antalyaspor ve Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.