Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, bugün Ümraniyespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak kazandı. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...

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