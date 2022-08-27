Özgün Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
ÖZGÜN HABERLER

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, bugün Ümraniyespor'u konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak kazandı. Peki, Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi gün, saat kaçta? Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda yayınlanıyor? İşte ayrıntılar...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı CANLI İZLE: Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı saat kaçta, ilk 11 belli oldu mu?
Adana Demirspor Ümraniyespor

Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor - Ümraniyespor takımları karşı karşıya geliyor. Adana Demirspor - Ümraniyespor karşılaşmasını canlı skorunu yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİRSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor - Ümraniyespor maçı 27 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te beIN SPORTS 2 ve beIN SPORTS Conntect'de canlı yayınlanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Adana Demirspor - Ümraniyespor mücadelesini yenisafak.com'dan takip edebilirsiniz.

ADANA DEMİSPOR PUAN DURUMU

Kurduğu kadro ve oynadığı futbolla sezona iyi başlayan Adana Demirspor, 3 maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyet yaşadı. 3. haftada Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-2 yenilen Adana ekibinin 6 puanı bulunuyor.

8 golle ilk 3 haftanın en golcü ekiplerinden olan mavi-lacivertliler, evinde 3 puanı hedefliyor.

ÜMRANİYESPOR PUAN DURUMU

İlk haftalardaki zorlu fikstürden 1 puan çıkaran HangiKredi Ümraniyespor ise ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe ile berabere kalan İstanbul ekibi, Fraport Tav Antalyaspor ve Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu.






Yarın kimin maçı var? 27 Ağustos Cumartesi maç takvimi
ÖZGÜN
Yarın kimin maçı var? 27 Ağustos Cumartesi maç takvimi
Fare istilası kapıda

Fare istilası kapıda

İskoçya sokaklarındaki çöp dağları endişe uyandırıyor.
Bu sene fiyatlar düşecek

'Bu sene
fiyatlar düşecek'

​Balıkçılardan sezon öncesi sevindiren haber.
İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor

İstanbul yeni metrosuna kavuşuyor

Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu tarih verdi.
Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere yurt müjdesi

Bakan Kasapoğlu'ndan gençlere yurt müjdesi

​5 Eylül'e kadar uzatıldı

​TEKNOFEST Karadeniz'i kasıp kavuracak.
120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

120 ülke Balıkesir'de buluşuyor

​Dünya Habitat Günü Balıkesir'de kutlanacak.

​KYK borcu, ÖTV düzenlemesi ve icra affını önceden haber aldı.

​Hesapları nasıl çaldıkları ortaya çıktı

​İsmi görüp öyle hareket edecekler.

​Esenyurt'ta her yağmurda evlerini su basan vatandaşlar isyan etti.

​2 aşamalı destek paketi

​Meteoroloji il il uyardı

​Nükleer korkuyu artıran gelişme

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.