Adana Demirspor - Genk Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor evinde Genk’i ağırlayacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek. Adana Demirspor - Genk maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.
ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
25 Ertaç Özbir
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
8 Emre Akbaba
11 Babajide Akintola
26 Dorukhan Toköz
32 Yusuf Erdoğan
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
9 M'Baye Niang
GENK
26 Maarten Vandevoordt
3 Mujaid Sadick Aliu
4 Aziz Outtara Mohammed
23 Daniel Munoz
46 Carlos Cuesta
7 Alieu Fadera
14 Yira Collins Sor
18 Kayembe
25 Matias Alejandro Galarza
34 Bilal El Khannous
99 Toluwalase Arokodare