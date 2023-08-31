|
Özgün

Adana Demirspor - Genk Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Temsilcimiz Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Belçika temsilcisi Genk’i konuk ediyor. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma Exxen ve TV 8,5 ekranlarından naklen yayınlanacak. 2-1 biten ilk maçından ardından Adana Demirspor mutlak galibiyet için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor - Genk maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

10:35 . 31/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Genk Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Adana Demirspor - Genk Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında Adana Demirspor evinde Genk’i ağırlayacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek. Adana Demirspor - Genk maç kadrosu ve muhtemel 11’leri haberimizde.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

22 Jonas Svensson

8 Emre Akbaba

11 Babajide Akintola

26 Dorukhan Toköz

32 Yusuf Erdoğan

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

9 M'Baye Niang

GENK

26 Maarten Vandevoordt

3 Mujaid Sadick Aliu

4 Aziz Outtara Mohammed

23 Daniel Munoz

46 Carlos Cuesta

7 Alieu Fadera

14 Yira Collins Sor

18 Kayembe

25 Matias Alejandro Galarza

34 Bilal El Khannous

99 Toluwalase Arokodare

ADANA DEMİRSPOR - GENK CANLI SKOR



#Adana Demirspor
#Genk
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İBB burs başvurusu ne zaman başlayacak? İstanbul Büyükşehir Belediyesi şartları taşıya öğrencilere burs verecek