UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Adana Demirspor evinde Genk’i ağırlayacak. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek. 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Mavi Şimşekler rakibini 2 farklı skorla yenmeye çalışacak. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Soruların cevapları ve maç kadrosu haberimizde.