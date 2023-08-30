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Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında evinde Belçika temsilcisi Genk’i konuk edecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek. 2-1 mağlup olduğu ilk maçın ardından Adana Demirspor, tecrübeli hocası Patrick Kluivert’in önderliğinde rakibini iki farklı skorla yenmeye çalışacak. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:27 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Adana Demirspor evinde Genk’i ağırlayacak. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Munuera Montero yönetecek. 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Mavi Şimşekler rakibini 2 farklı skorla yenmeye çalışacak. Peki, Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Soruların cevapları ve maç kadrosu haberimizde.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Adana Demirspor - Genk rövanş maçı 31 Ağustos Perşembe saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

ADANA DEMİRSPOR - GENK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

25 Ertaç Özbir

4 Semih Güler

5 Andrew Gravillon

22 Jonas Svensson

8 Emre Akbaba

11 Babajide Akintola

26 Dorukhan Toköz

32 Yusuf Erdoğan

77 Kevin Rodrigues

90 Benjamin Stambouli

9 M'Baye Niang

GENK

26 Maarten Vandevoordt

3 Mujaid Sadick Aliu

4 Aziz Outtara Mohammed

23 Daniel Munoz

46 Carlos Cuesta

7 Alieu Fadera

14 Yira Collins Sor

18 Kayembe

25 Matias Alejandro Galarza

34 Bilal El Khannous

99 Toluwalase Arokodare



#Adana Demirspor
#Genk
#UEFA Avrupa Konferans Ligi
#play-off
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Adana Demirspor - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?