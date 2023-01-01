Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı Adana'da açılıyor. 20. haftanın açılış maçında Adana Demirspor ile Bitexen Giresunspor karşı karşıya geliyor. İşte kadrolar.

ADANA DEMİRSPOR - GİRESUNSPOR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

ADANA DEMİRSPOR

Ertaç, Manev, Stambouli, Semih, Svensson, Gökhan, N'Diaye, Rodrigues, Yusuf, Emre, Belhanda

BİTEXEN GİRESUNSPOR

Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Serginho, Sainz, Görkem, Bajic





MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Giresunspor'u konuk ettiği beş Süper Lig maçında sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Adana Demirspor (3G 2B), son karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup etti (Aralık 2021).

Süper Lig'e döndüğü 2021/22 sezonundan bu yana Adana Demirspor ile oynadığı üç maçın ikisini kaybeden Giresunspor (1G), aynı sayıda mağlubiyeti daha önceki yedi karşılaşmalık süreçte almıştı (2G 3B).

Evinde oynadığı son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen Adana Demirspor (7G 2B), lig tarihinde aynı teknik direktör yönetiminde daha uzun bir seriyi en son Eylül 1978-Mart-1979 arasındaki 11 karşılaşmalık süreçte yaşadı.

Giresunspor'un Süper Lig'e döndükten sonra deplasmanda aldığı yedi galibiyetin altısı tek farklı skorlarla gelirken, sadece Beşiktaş'ı mağlup ettiği karşılaşmada daha farklı bir skor ortaya çıktı (Kasım 2021'de 4-0). Karadeniz ekibi, bu yedi galibiyetin beşinde kalesini gole kapamayı başardı.

Bu sezon Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Adana Demirspor (7; Antalyaspor ile birlikte). Giresunspor ise şu ana kadar bu şekilde en fazla gol yiyen ekip konumunda (7).

Adana Demirspor forması giyen Gökhan İnler'in Süper Lig kariyerinde en fazla gole katkı sağladığı rakibi Giresunspor (1 gol & 2 asist).

Bu sezon Süper Lig'deki gol katkılarının tamamını iç sahada yapan oyuncular arasında en yüksek sayıya sahip isim Emre Akbaba (6; 3 gol & 3 asist).

Giresunspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de rakip fileleri en fazla havalandıran isim olan Riad Bajic'in attığı altı gol de maçların 75. dakikası ve sonrasında geldi.

Bu sezon deplasmanda çektiği 16 şutun dördünü gole çeviren Borja Sainz (%25), iç sahada rakip kaleye gönderdiği 17 şutun sadece birinde topu filelerle buluşturabildi (yüzde 6).

Bu sezon yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı takımlara konuk olduğu üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Hakan Keleş (1G 2B), ligdeki son yenilgisini geçen sezon çıktığı Vincenzo Montella yönetimindeki Adana Demirspor deplasmanında aldı (Aralık 2021).

SPOR TOTO SÜPER LİG PUAN DURUMU











