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Galatasaray'da 20. hafta hazırlıkları başladı
Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maç ile sona erdi. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.
10:41 . 19/01/2023 Thursday
Yeni Şafak
Galatasaray

Galatasaray

Spor Toto Süper Lig 20. haftasında sarı-kırmızılılar evinde Antalya’yı konuk edecek. Son 8 maçını galibiyetle kapatan Galatarasay’da hedef seriyi devam ettirmek. İşte maç detayları.


GALATASARAY’IN MAÇI NE ZAMAN, BU HAFTA KİMLE OYNUYOR?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma 21 Ocak cumartesi
saat 19:00
’de başlayacak.

ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maçla sona erdi.

Bu arada Mathias Ross ve Kazımcan Karataş idmanın bir bölümünde takımla, sonrasında atletik performans uzmanı eşliğinde bireysel çalıştı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.




#Galatasaray
#Spor Toto Süper Lig
#Antalyaspor
#Florya Metin Oktay Tesisleri
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