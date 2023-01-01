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Beşiktaş’ın maçı ne zaman?
Spor Toto Lig 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçını kaybetmeyen siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmaya çalışacak. Maç detayları haberimizde.
Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 22 Ocak pazar günü saat 16:00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla devam edecek.