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Beşiktaş’ta, Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Peki Beşiktaş’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte soruların cevapları.
14:24 . 19/01/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Beşiktaş’ın maçı ne zaman?

Spor Toto Lig 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son 4 maçını kaybetmeyen siyah-beyazlılar zorlu deplasmandan 3 puan çıkarmaya çalışacak. Maç detayları haberimizde.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. 22 Ocak pazar günü saat 16:00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA, KAYSERİSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Nevzat Demir Tesisleri’nde, Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 16.00’da yapacağı idmanla devam edecek.



#Beşiktaş
#Spor Toto Süper Lig
#20. hafta
#TFF
#Mete Kalkavan
1 hour ago
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Beşiktaş’ta, Kayserispor maçı hazırlıkları başladı
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