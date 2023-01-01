Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu çalışması ile geniş alanda pas oyununun ardından çift kale maç ile sona erdi. Peki Galatasaray’ın maçı ne zaman, bu hafta kimle oynuyor? İşte detaylar.