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Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Son dakika Adana haberleri: Adana'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 4 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı. Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen Çetiner'in cansız bedeni ise morga götürüldü. İşte detaylar.

15:30 . 29/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

Ali Çetiner (56) idaresindeki 01 SE 213 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 AOU 347 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Kozan Caddesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, otomobil sürücüsü Çetiner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırdı.

Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenilen Çetiner'in cansız bedeni ise morga götürüldü.



#Adana
#Sarıçam
#Kozan Caddesi
2 saat önce
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