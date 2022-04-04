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Adana İmsakiye 2022: İftar ve sahur vakitleri

Adana sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Adana'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Adana imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Adana iftar vakti, Adana Sahur vaktini de içeren Adana 2022 imsakiyesi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana İmsakiye: 2022 Adana İftar Vakti - Adana Sahur Vakti
​Adana İmsakiye 2022: İftar ve sahur vakitleri

Ramazan ayı Müslümanlar için rahmet ve mağfiret ayıdır. Müminlerin bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getireceği 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Peki Adana için ilk iftar ve ilk sahur vakti saat kaçta? İşte 2022 Adana imsakiyesi...

2022 Adana İmsakiye

2022 Adana İmsakiye
2022 Adana İmsakiye

2022 Adana Sahur Vakti

Adana sahur vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Adana sahur vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

Adana Sahur Vakti

2022 Adana İftar Vakti

Elazığ iftar vakitleri imsakiyede yer alan akşam namazı saatlerindedir. Elazığ iftar vakitleri için aşağıdaki linke tıklayın.

Adana İftar Vakti

2022 Ramazan ayı ne zaman?

Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak ve 2 Mayıs 2022 Pazartesi günü sona erecek.

Adana'da iftara ne kadar kaldı?

İftara ne kadar kaldı? sorusu oruç tutan kişiler tarafından merak edilmektedir. İl il iftar saatleri değişkenlik gösterdiğinden Adana iftar saatlerine güncel olarak bakabilirsiniz.

2022 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı 1. günü 2 Mayıs Pazartesi,

Ramazan Bayramı 2. günü 3 Mayıs Salı,

Ramazan Bayramı 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak.

2022 Elazığ İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri
ÖZGÜN
2022 Elazığ İmsakiyesi: İftar ve Sahur Vakitleri
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