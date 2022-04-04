Adana İmsakiye 2022: İftar ve sahur vakitleri Adana sahur ve iftar vakti Ramazan ayının gelmesi ile Adana'da yaşayan kişiler tarafından araştırılmaya başlandı. Müslümanlar ilk oruç için sahura kalkacaklar. Kardeşlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan ramazan boyunca oruç tutulacak, teravih namazı kılınacak. Adana imsakiyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Diyanet'in belirlediği takvime göre düzenlendi. İşte Adana iftar vakti, Adana Sahur vaktini de içeren Adana 2022 imsakiyesi.

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