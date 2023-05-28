28 Mayıs Akdeniz Bölgesi Adana Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu , Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları anbean haberimizde. Adana'da seçime katılan toplam seçmen sayısı, açılan sandık sonuçları, toplam geçerli ve geçersiz oy oranları, ilçelere göre oy oranları canlı Türkiye haritasında güncellenecektir.

2023 Adana Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Türkiye 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başladı ve 17.00'de sona erecek. YSK verilerine göre açılan Adana sandık sonuçları ve oy oranları anbean Yeni Şafak seçim sayfasında harita üzerinden güncellenecek. Takip etmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.





NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, “kimliğini tereddütsüz ortaya koyan” resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

SEÇİM SONUÇLARININ GÜVENLİĞİ VE DENETLENMESİ NASIL SAĞLANIYOR?

YSK, seçim sonuçlarının, ilçelerden hızlı ve güvenli bir ortamda merkeze aktarılması, sandık sonuç tutanakları ile seçim sonuçlarının siyasi partilerle eş zamanlı paylaşılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik, şeffaf ve denetlenebilir biçimde gerçekleştirilmesi için 2007'den bu yana kısa adı SEÇSİS olan Seçim Bilişim Sistemi'ni kullanıyor.

2023 Adana ilçe sonuçları ve oy oranları CANLI

DEPREM BÖLGELERİNDE OY VERME İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Daha önceki seçimde olduğu gibi yine belli bölgelerde sandık kurulacak. Yıkılan okulların da bahçesinde sandık kurulacak. Seçmenler adres kaydını değiştirdiği yerde kullanacak değiştirmediyse deprem bölgesinde kullanacak. Depremzede başka ilde oy kullanırsa oyu o il için sayılacak.

Adana ilçeleri, nüfusu, tarihi ve coğrafi konumu

Adana, Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan bir ilimizdir. Tarihi, MÖ 6000 yılına kadar uzanmaktadır. Bu nedenle Adana, zengin bir tarihi ve kültürel mirasa sahiptir. Adana'nın coğrafi yapısı, Akdeniz Bölgesi'nin tipik özelliklerini taşır. İl topraklarının büyük bir bölümü ovalar ve dağlık alanlardan oluşur. Adana, Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük 6. ilidir.

Adana'nın ilçeleri, Aladağ, Ceyhan, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli ve Yüreğir'dir. İl merkezi, Seyhan ilçesindedir ve nüfusu yaklaşık 2,3 milyondur. 2021 yılı verilerine göre, Adana'nın nüfus yoğunluğu 231 kişi/km²'dir.

Adana'nın tarihi, Hitit, Asur, Pers, Makedonya, Roma ve Bizans gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. İslam döneminde de önemini koruyan Adana, Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Adana, 1915 yılında yaşanan Ermeni Soykırımı'nda da önemli bir merkezdi.

Adana'nın tarihi yapıları arasında özellikle Taşköprü, Sabancı Merkez Camii, Ulu Camii, Büyük Saat Kulesi, Varda Köprüsü ve Anavarza Antik Kenti gibi yerler bulunmaktadır. Taşköprü, Roma İmparatorluğu döneminde yapılmıştır ve 2000 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edilmiştir.

Adana'nın ekonomisi, tarım, sanayi ve ticaret sektörlerine dayanmaktadır. Adana'da pamuk, buğday, narenciye, üzüm ve pamuklu gibi ürünler yetiştirilmektedir. Sanayi sektöründe ise gıda, tekstil, kimya ve otomotiv gibi sektörler öne çıkmaktadır. Ticaret sektöründe ise özellikle Adana'daki çarşı ve pazarlar önemlidir.

Adana ayrıca kültürel etkinlikler açısından da zengin bir şehirdir. Özellikle her yıl mayıs ayında düzenlenen Adana Altın Koza Film Festivali, Türkiye'nin en önemli film festivalleri arasında yer almaktadır. Ayrıca Adana'da birçok tiyatro, müze ve sanat galerisi de bulunmaktadır.

2018 İstanbul Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

İstanbul cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Erdoğan oyların yüzde 50’sini alırken, Muharrem İnce İstanbul Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre oyların yüzde 36.9’unu aldı. Selahattin Demirtaş ise oyları yüzde 7,2’sini Meral Akşener oyların yüze 4,8, Temel Karamollaoğlu da oyların yüzde 0,9’unu aldı.

2018 İstanbul milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı oy oranı % 51 olurken, AK Parti 51, MHP 8 milletvekili çıkardı. İstanbul seçim sonucu Millet İttifakı ise oyların yüzde 35,9’unu aldı ve CHP 27, HDP 12, İYİ Parti 8 milletvekili çıkardı.

2018 İstanbul'da hangi parti ne kadar oy aldı?

AK Parti % 42,7

CHP % 26,4

HDP % 12,7

MHP % 8,3

İY Parti % 8

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

24 Haziran 2018 Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.







