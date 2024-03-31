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Adana Seçim Sonuçları 2024 - Adana Yerel Seçim Sonucu 31 Mart - Adana Oy Oranları Sonuçları

Adana seçim sonuçları belli oluyor. Türkiye, 31 Mart 2024 yerel seçimi ile 5 yıl görev yapacak yeni belediye başkanları seçiliyor. Oy verme işlemi sona erdiğinde YSK Türkiye, Adana ve ilçelerdeki oy sonuçlarını açıklayacak. Adana seçim sonuçları, kullanılan oy sayısı, katılım oranı, geçerli ve geçersiz oy sonucu, açılan sandık oranı, ilçelerde seçim sonuçları, parti ve ittifaka göre Adana seçim sonuçları, belediye başkan adaylarının oy oranları, hangi aday önde? 2024 Adana oy seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta.

16:50 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 16:50 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Adana seçim sonuçları 2024
Adana seçim sonuçları 2024
Adana için 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları oy verme işleminin sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip edilmekte. Yenisafak.com seçim sayfası, Adana genelinde ve ilçeler düzeyinde detaylı oy dağılımları, geçerli ve geçersiz oy istatistikleri, sandık açılma oranları gibi temel bilgileri sunuyor. Ayrıca, belediye başkan adaylarının kim olduğu, aldıkları oy miktarları ve partilere göre sıralanan
gibi bilgilere de erişim sağlayabilirsiniz. Adana'nın ve ilçelerinin seçim sonuçlarına, partilerin ilçe belediye başkanlıklarındaki toplam kazanımlarına, oy oranlarına ve il genel meclisi seçim sonuçları son durumu canlı olarak Yeni Şafak'ta. İşte Adana 31 Mart yerel seçim sonuçları sorgulama sayfası...

Adana Seçim Sonuçları 2024

31 Mart Adana yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olmaya başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte Adana
, adayların ve partilerin oy oranları ile 31 Mart 2024 yerel seçim sonucuna göre Adana belediyesini kim kazandı, belediye başkanı kim oldu? sorusun cevabı da netlik kazanacak.

Adana Belediye Başkanı Adayları 2024

  • Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti
  • Zeydan Karalar CHP
  • Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti
  • Mahfuz Güleryüz DEM
  • Hüseyin Acarlar SP
  • Selahattin Baysal YRP

Adana seçim sonuçları adayların oy oranları

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adana'da CHP adayı Zeydan Karalar, AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeğden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Adana seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?

Adana seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Zeydan Karalar %53,6 oy oranı ile Adana belediye başkanı seçilmişti. MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü ise oyların %42,8'ini almıştı.

Partilerin oy pusulasındaki yerleri

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;

1 - AK Parti

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5 - Memleket Partisi

6 - Anavatan Partisi

7 - DSP

8 - Yeniden Refah Partisi

9 - DEM Parti

10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11 - Anadolu Birliği Partisi

12 - Zafer Partisi

13 - Halkın Kurtuluş Partisi

14 - Türkiye Komünist Hareketi

15 - Bağımsız Türkiye Partisi

16 - Gelecek Partisi

17 - Yeni Türkiye Partisi

18 - CHP

19 - Emek Partisi

20 - HÜDA-Par

21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

22 - Ocak Partisi

23 - Adalet Birlik Partisi

24 - Demokrat Parti

25 - Güç Birliği Partisi

26 - Millet Partisi

27 - Milli Yol Partisi

28 - Adalet Partisi

29 - Genç Parti

29 - Aydınlık Demokrasi Partisi

30 - MHP

31 - TİP

32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)

33 - Saadet Partisi

34 - Vatan Partisi

Adana hakkında genel bilgiler

Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. (Bu sayı en çok Seyhan ilçesinde 1787 kişidir.)

01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4'ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.

Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir.Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.

Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.

Coğrafya

Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer alan 36°30-38°25 kuzey enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Adana, tarihte Batılılar tarafından daha çok Kilikya olarak bilinen Çukurova'ya bir giriş kapısı olarak hizmet eden Akdeniz'in kuzeydoğu kenarında bulunmaktadır. Bu geniş düzlük Toros Dağları'nın güneydoğusu boyunca uzanır.

Adana'dan Çukurova'nın batısındaki Tarsus'a giden yol Toros Dağları eteklerindeki tepelerden geçer. Sıcaklık, her yükseltiyle beraber düşer, çünkü yol yaklaşık olarak 4000 m'lik bir rakıma ulaşır ve kayalıklı bir geçit olan Gülek Boğazı'ndan geçer ve İç Anadolu Bölgesi düzlüklerine doğru devam eder.

Şehrin kuzeyini hidroelektrik santrali ve 1956 yılında yapımı tamamlanan Seyhan haznesi kuşatır. Baraj hidroelektrik kuvveti için yapılmış olup alçak Çukurova düzlüğünü sulamak amaçlıdır. Ovaya dökülen şehrin iki sulama kanalı, şehir merkezi boyunca doğudan batıya doğru geçer. Yüreğir Ovasını sulama amaçlı yapılan başka bir kanal da bulunmaktadır.

Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde ve batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km2’dir. Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 metredir.

Adana, Orta Toroslar’ın bir bölümü ile Amanos Dağları tarafından çevrilidir. Toroslar -batıdan doğuya- Uzunyayla’ya kadar uzanır. Bu dağlarda 3000 metreyi geçen yüksekliklerin yanı sıra sert yamaçlara ve derin vadilere rastlanır. Toroslar’ın bu bölümünde İç Anadolu Bölgesi’ni güneye bağlayan en önemli geçit olan Gülek Boğazı bulunur.

Toros ve Amanoslar ile Akdeniz arasında kalan alana ise Çukurova denir. Misis Dağları pek yüksek olmayan görünümleri ile Çukurova’yı ikiye böler. Güneyde kalan bölüme "Aşağı Ova" kuzeyde kalan bölüme ise "Yukarı Ova" denir.

İl sınırları dahilinde irili ufaklı birçok akarsu bulunmasına rağmen Seyhan ve Ceyhan nehirleri Adana’nın en önemli akarsularıdır.


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Adalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2024: Adalar belediyesini kim kazandı? Belediye başkanı kim oldu?