Adana Seçim Sonuçları 2024
Adana Belediye Başkanı Adayları 2024
- Fatih Mehmet Kocaispir AK Parti
- Zeydan Karalar CHP
- Ayyüce Türkeş Taş İYİ Parti
- Mahfuz Güleryüz DEM
- Hüseyin Acarlar SP
- Selahattin Baysal YRP
Adana seçim sonuçları adayların oy oranları
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Adana'da CHP adayı Zeydan Karalar, AK Parti adayı Fatih Mehmet Kocaispir ne kadar oy aldığı, adayların oy oranları, anlık oy dağılımları ile belediye meclisi seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM, Yeğden Refah Partisi olmak üzere seçime katılan partilerin kazandıkları meclis üyesi sayılarına Yeni Şafak seçim sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.
Adana seçim sonuçları belediyeyi hangi partinin adayı kazandı?
Adana seçim sonuçlarına göre 2019’da yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Zeydan Karalar %53,6 oy oranı ile Adana belediye başkanı seçilmişti. MHP'nin adayı Hüseyin Sözlü ise oyların %42,8'ini almıştı.
Partilerin oy pusulasındaki yerleri
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
1 - AK Parti
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5 - Memleket Partisi
6 - Anavatan Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
9 - DEM Parti
10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11 - Anadolu Birliği Partisi
12 - Zafer Partisi
13 - Halkın Kurtuluş Partisi
14 - Türkiye Komünist Hareketi
15 - Bağımsız Türkiye Partisi
16 - Gelecek Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - CHP
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
22 - Ocak Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
24 - Demokrat Parti
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
28 - Adalet Partisi
29 - Genç Parti
29 - Aydınlık Demokrasi Partisi
30 - MHP
31 - TİP
32 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)
33 - Saadet Partisi
34 - Vatan Partisi
Adana hakkında genel bilgiler
Adana, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık altıncı şehri. 2018 yılı verilerine göre, 2.220.125 nüfusa sahiptir. İlin yüzölçümü 13.844 km2'dir. İlde km2'ye 160 kişi düşmektedir. (Bu sayı en çok Seyhan ilçesinde 1787 kişidir.)
01.02.2018 TÜİK verilerine göre 4'ü anakent ilçesi (Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Sarıçam) olmak üzere toplam 15 İlçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır.
Türkiye'deki altıncı büyük metropolitan alan olup ülkenin önde gelen bir ticaret ve kültür merkezidir.Maden zengini 4. bölge olan Adana; krom, demir, manganez, kurşun ve çinko yatakları açısından önem taşımaktadır.
Adana'nın merkezi; Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 5,62 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü, tarıma oldukça elverişli, geniş ve düz bir arazidir.
Adana, Anadolu yarımadasının güneyinde ve Akdeniz kıyısında yer alan 36°30-38°25 kuzey enlemleri ile 34°48-36°41 doğu boylamları arasında ve Akdeniz Bölgesi’nde yer almaktadır. Adana, tarihte Batılılar tarafından daha çok Kilikya olarak bilinen Çukurova'ya bir giriş kapısı olarak hizmet eden Akdeniz'in kuzeydoğu kenarında bulunmaktadır. Bu geniş düzlük Toros Dağları'nın güneydoğusu boyunca uzanır.
Adana'dan Çukurova'nın batısındaki Tarsus'a giden yol Toros Dağları eteklerindeki tepelerden geçer. Sıcaklık, her yükseltiyle beraber düşer, çünkü yol yaklaşık olarak 4000 m'lik bir rakıma ulaşır ve kayalıklı bir geçit olan Gülek Boğazı'ndan geçer ve İç Anadolu Bölgesi düzlüklerine doğru devam eder.
Şehrin kuzeyini hidroelektrik santrali ve 1956 yılında yapımı tamamlanan Seyhan haznesi kuşatır. Baraj hidroelektrik kuvveti için yapılmış olup alçak Çukurova düzlüğünü sulamak amaçlıdır. Ovaya dökülen şehrin iki sulama kanalı, şehir merkezi boyunca doğudan batıya doğru geçer. Yüreğir Ovasını sulama amaçlı yapılan başka bir kanal da bulunmaktadır.
Adana kuzeyinde Kayseri, doğusunda Osmaniye, kuzeydoğusunda Kahramanmaraş güneydoğusunda Hatay, kuzeybatısında Niğde ve batısında Mersin illeri ve güneyinde Akdeniz ile çevrilidir. Güneyi 160 km'yi bulan Akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü 14.125 km2’dir. Şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 metredir.
Adana, Orta Toroslar’ın bir bölümü ile Amanos Dağları tarafından çevrilidir. Toroslar -batıdan doğuya- Uzunyayla’ya kadar uzanır. Bu dağlarda 3000 metreyi geçen yüksekliklerin yanı sıra sert yamaçlara ve derin vadilere rastlanır. Toroslar’ın bu bölümünde İç Anadolu Bölgesi’ni güneye bağlayan en önemli geçit olan Gülek Boğazı bulunur.
Toros ve Amanoslar ile Akdeniz arasında kalan alana ise Çukurova denir. Misis Dağları pek yüksek olmayan görünümleri ile Çukurova’yı ikiye böler. Güneyde kalan bölüme "Aşağı Ova" kuzeyde kalan bölüme ise "Yukarı Ova" denir.
İl sınırları dahilinde irili ufaklı birçok akarsu bulunmasına rağmen Seyhan ve Ceyhan nehirleri Adana’nın en önemli akarsularıdır.