Adıyaman deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Adıyaman Gölbaşı merkezli şiddetli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor.