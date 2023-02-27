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Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi. 27 Şubat Adıyaman'da bugün son depremler listesi haberimizde.

11:16 . 27/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Adıyaman'da deprem

Adıyaman'da deprem

Adıyaman deprem ile sallandı. Kandilli ve AFAD son depremler listesine göre Adıyaman Gölbaşı merkezli şiddetli bir deprem yaşandı. Yüzyılın felaketi ardından paniğe artçı sarsıntılar sürüyor. Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları gündemdeki yerini aldı. 27 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile gelişmeler takip ediliyor.

ADIYAMAN'DA 5.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM!

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde saat 05:51'de meydana gelen deprem 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Depremin derinliği 8.51 km olarak kaydedildi.

27 ŞUBAT SON DEPREMLER LİSTESİ

#adıyaman
#deprem
#kandilli
#afad
#adıyaman depremi
13 dakika önce
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Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem | AFAD- Kandilli Son depremler
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