Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin büyük yıkıma nedene olduğu Adıyaman'da son durumu CNN Türk'te açıkladı. Bakan Adil Karaismailoğlu, "Prefabrik alanlara almaya başlıyoruz. Çadırda yaşamak zor, bu ara bir formüldü. Konteyner kentte ara bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Burada daha düzenli bir hayat olacak.” dedi. Adil Karaismailoğlu’nun konuşmalarından önce çıkanlar şu şekilde:

“Dört dörtlük düşünülmüş konteyner alan için her şey var. Acil ihtiyaç maddelerine kadar, ısıtma, barınma ile bütün ihtiyaçları giderebileceğimiz alan ürettik. 1825 konteyner alan alabileceğimiz bir yer burası. 20 gündür çok büyük işler başarıldı. Konutlarımızı planladığımız zemin etütleri sondajlar bitiyor. Önümüzdeki hafta içerisinde inşaatlarına başlayacağız. Bütün kurumlarımızla cansiperane bir çalışma var. En kısa zamanda vatandaşların acılarını hafifletmek en büyük görevimiz.

Adıyaman’da yıkımlar ne kadar oldu?

Şehirde ilk depremde 1300 bina yıkıldı. Orta hasarları da katarsanız 25 bin bina. Yerleşik hayatı canlandırmak için yoğun çaba sarf ediyoruz.

Adıyaman’da konteyner kentler nereye kuruluyor?

Altınşehir mahallesinde 1825 konteyner üretiyoruz. Sosyal alanlarına kadar hem batısında hem doğusunda hem ortasında dört dörtlük düşünülmüş konteyner kent için bütün şartlar hazırlanmış. Şehrin doğu kısmında hem konteyner kent hem prefabrik alanlar üretiyoruz. İnşallah hafta sonuna doğru burada misafirlerimizi alacağız. Kalıcı konutlarımız için yerlerimizi planladık. 25 bin konut planlıyoruz. İnşallah sağlam binalar yapacağız. 400 yataklı eğitim araştırma hastanesinde bir alan üretiyoruz. Konteyner kentlerimizi donatıyoruz. Hazır bir şekilde getirip inşallah misafirlerimizi burada ağırlayacağız."







