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İYİ Parti’den istifa eden Adnan Beker kimdir?

Ankara Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Peki Adnan Beker kimdir? Adnan Beker nereli, kaç yaşında?

13:08 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adnan Beker kimdir?

Adnan Beker kimdir?

İYİ Parti'de istifa krizi sürüyor. İYİ Parti
Milletvekili Adnan Beker, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Peki Adnan Beker kimdir? Adnan Beker nereli, kaç yaşında?

Adnan Beker kimdir?

Adnan Beker, 1964'te Ankara'da doğdu. Aslen Yozgat'ın Çadırardıç köyündendir. Genç yaşta ticarete atılan Adnan Beker; Petrol, inşaat, enerji sektöründe çeşitli faaliyetler gösterdi. TOBB Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Üyeliği, Çeşitli STK, Vakıf ve Dernek başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Adnan Beker evli ve 4 çocuk babasıdır.

Adnan Beker'in siyasi Kariyeri

2009 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'nin Pursaklar Belediye Başkan Adayı oldu.

2019 yılında İYİ Parti Çankaya Belediye Meclis Üyeliğine seçildi ve dört yıl Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Grup Başkanvekilliği yaptı.

2023 yılında İYİ Parti'den Ankara milletvekili olarak seçildi.

16 Kasım 2023'te İYİ Parti'den ayrıldığını duyurmuştur.



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