28 Mayıs seçimlerinin ardından İYİ Parti'de yaşana deprem hız kesmiyor. Son olarak İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Serdip Dokumacı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti. Yerel seçime sayılı aylar kala yapılan istifa partide büyük deprem yaşattı.