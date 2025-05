AGS başvuruları ne zaman? 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) kılavuzu yayımlandı mı? İşte tarihler

MEB-AGS’nin kapsamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenir. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacaktır. Buna göre AGS’de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

ÖABT’de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test / alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak olup bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları hâlinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacaktır.