AGS başvuruları ne zaman? 2025 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) kılavuzu yayımlandı mı? İşte tarihler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Öğretmen adayları iki oturumda düzenlenecek olan AGS sınavı öncesinde başvuru tarihlerini ve kılavuz bilgilerini sorguluyor. ÖSYM, sınava katılacak adaylar için AGS ve ÖABT sınavlarına ilişkin açıklamalar ile konu dağılımlarının yer aldığı belgeyi paylaştı. Peki AGS başvuruları ne zaman yapılacak? Sınav ücreti ne kadar? 2025 AGS kılavuzu yayımlandı mı? işte konuyla ilgili tüm detaylar.





AGS BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025?

Akademi Giriş Sınavı, 13 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav için başvuru tarihleri 8 Mayıs 2025 ile 20 Mayıs 2025 arasında olacak. Geç başvuru tarihi ise 28 Mayıs 2025 olarak belirlendi. Sınav sonuçları, 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.





AGS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

AGS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlanacak. Başvurular öncesinde sınav ücretinin de yer alacağı kılavuzun 8 Mayıs'ta yayınlanması bekleniyor.





MEB AGS KAÇ SORU OLACAK, SINAV NASIL YAPILACAK?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS), Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 13 Temmuz 2025 tarihinde iki oturum olarak gerçekleştirilecektir.





ÖABT; Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya / Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında yapılacaktır. ÖSYM tarafından ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Farsça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça) Millî Eğitim Akademisine girişte, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS, e-YDS) sonuçlarından oluşturulan puan türü kullanılacaktır.





Sınavda adaylara, AGS’de 80; ÖABT’de 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan testler uygulanacaktır. Sınav süresi AGS’de 110 dakika olacaktır. ÖABT’de ise İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi

Testleri 70 dakika olacaktır.





ÖABT veya YDS / e-YDS yapılmayan öğretmenlik alanlarında akademiye giriş için MEB-AGS-P1 puanı esas alınacaktır.





MEB-AGS’nin kapsamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenir. Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puanı bulunacaktır. Buna göre AGS’de bulunan 6 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 6 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.





ÖABT’de yer alan her test için sınava giren adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her test için adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır. Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Her test / alt test için hesaplanan standart puanlar aşağıda tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve Ağırlıklı Puanlar bulunacaktır. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri testine ilişkin ham puan ve standart puan hesaplama işlemleri testte yer alan 3 alt test için ayrı ayrı yapılacak olup bu alandan sınava giren adaylar için diğer şartları sağlamaları hâlinde MEB-AGS-P1 puanına ek olarak MEB-AGS-P2-16 ve MEB-AGS-P2-17 puanları hesaplanacaktır.





MEB-AGS-P3 puanının hesaplanmasını isteyen adaylar, puanının hesaplanmasında dikkate alınacak yabancı dil grubunu AGS başvurusunda seçeceklerdir. İlgili yılda AGS’den önce yapılan YDS / e-YDS’de başvurudaki yabancı dil grubuna ilişkin puanı olan ve ilgili mevzuatta yer alan yabancı dil grubuyla uyumlu lisans düzeyinde eğitim bilgisi bulunan adayların YDS / e-YDS’ye ilişkin standart puanları; her yabancı dil için ayrı ayrı olmak üzere ortalaması 50, standart sapması 10 olacak şekilde belirlenecektir. Hesaplanan standart puanlar aşağıdaki tabloda yer alan ağırlıklandırma oranları dikkate alınarak toplanacak ve ilgili ağırlıklı puanlar bulunacaktır. İlgili yılda, AGS’den önce yapılan aynı dilde birden fazla YDS / e-YDS sonucu olan adayların en yüksek sınav sonucu