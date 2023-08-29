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TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamı 4 Eylül'de açıklanacak

TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları hakkında araştırmalar hız kazandı. Eylül ayında kısa bir süre kala Ağustos ayı enflasyon rakamlarına yönelik araştırmalar yoğunlaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın ilk günlerinde bir önceki aya ait TEFE-TÜFE verilerini açıklıyor. Peki, TÜİK enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, hangi gün? Ağustos ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

15:47 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Enflasyon rakamı

Enflasyon rakamı

Ağustos ayı enflasyon oranı için geri sayım sürerken gözler TÜİK'e çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk günlerinde açıklanan ve pek çok konuda belirleyici olan enflasyon oranları bekleniyor. Peki, Ağustos ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2023 TEFE TÜFE Eylül kira artış oranı ne kadar oldu? İşte detaylar...

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) enflasyon oranlaırnı her ayın 3'ünde ilan ediyor. 3 Eylül tarihi bu yıl pazar gününe denk geldiği için 2023 Ağustos ayı enflasyon rakamlarının 4 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanması bekleniyor.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,82 iken, bu anket döneminde yüzde 59,46 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 33,21 iken, bu anket döneminde yüzde 42,01 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 19,04 ve yüzde 22,54 olarak gerçekleşmiştir.

12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2023 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 42,86 olasılıkla yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 31,77 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 37,84’ünün beklentilerinin yüzde 37,00 – 43,99 aralığında, yüzde 35,14’ünün beklentilerinin ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.



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