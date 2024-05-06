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AİLE DESTEK ÖDEMESİ BİTTİ Mİ, DEVAM EDİYOR MU? 2024 Mayıs ayı aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?

"Mayıs ayı aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hane içi gelir tutarına göre hesap edilerek ödenen aile destek programı ödemeleri ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ödenen destek her ay düzenli şekilde ödeniyor. 850 TL-1250 TL arasında değişen miktarlarda 12 ay boyunca yapılan destek yardımı ödemeleri için bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz sene Temmuz ayında Aile Destek Ödemeleri 1 yıl daha uzatılmıştı. İşte aile destek ödemelerine yönelik detaylar...

16:35 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Aile Destek ödemesi 2024
Aile Destek ödemesi 2024

"Mayıs ayı aile destek paketi ödemeleri yattı mı, ne zaman yatırılacak? Aile destek ödemeleri devam ediyor mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Her ay hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan aile destek ödemeleri için Mayıs ayı sorgulamaları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan aile destek ödemeleri 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.

MART AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan Aile Destek Ödemesi, her ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor. Mayıs 2024 ödemelerinin de aynı tarih aralığında olması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile Destek Paketi kapsamında her ay belirlenen tarihlerde ve en fazla 12 ay süreyle 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda ödemeler gerçekleştiriliyor.

Aile Destek Yardımı son ödeme tarihi belli oldu. Buna göre 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecek.

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile destek programına başvurular https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru adresinden yapılıyor.

2024 AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Aile Destek Paketi kapsamında yapılacak olan ödemelerin miktarı, hanede kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak belirleniyor. Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yaptığı açıklamaya göre ödemeler şu şekilde gerçekleşecek:

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı - 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı - 950 TL

1372,30 TL üzeri - 5.667,37 TL'den az - 850 TL

AİLE DESTEK PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutulmuştur.

#Aile Destek Ödemeleri
#Aile Destek
#aile destek programı
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Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?