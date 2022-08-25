Özgün Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?
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Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 450 TL ile 600 TL aralığında verilen Aile Destek Paketi ödemelerinin ilki 29 Temmuz tarihinde yapıldı. En fazla 12 ay süreyle ödemelerin gerçekleştirileceği açıklanmıştı. Aile Destek Programı ödemeleri 4 milyon haneye destek sağlayacak. Peki, Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? İşte detaylar....

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile Destek Programı başvuru ekranı: Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Yardım Ödemesi

Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı başvuruları e-devlet üzerinden gerçekleşiyor. Aile Destek Paketi yardımı her ay belirli miktarda ödemeler ile gerçekleşiyor. Peki, Ağustos Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

Ayrıca destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

İhityiaç sahibi olduğuna kanaat getirilen herkes, başvuruları Temmuz ayı içerisinde alınan Aile Destek Programı ödemelerinden yararlanabilecek.

Hak sahiplerine ilk ödemeler 29 Temmuz Cuma günü yapıldı.

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