Özgün Aile destek programı 3 ödemesi ne zaman yatacak?
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Aile destek programı 3. ödemesi ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı başvuru ve ödeme tarihleri günün en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konuyla ilgili açıklamaları sonrasından yeniden gündeme gelen ihtiyaç sahibi ailelere belirli tutarlarda verilen ödemeler ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Aile destek parası 3. ödemelerine dair ayrıntılar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Aile destek programı Eylül ayı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Aile destek paketi 2022 e devlet sorgulama ve başvuru ekranı
Aile destek ödemesi

Aile destek programı ödemeleri ne zaman, sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Yılda yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının beklediği 'Türkiye Aile Destek Programı başvuruları e Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından gerçekleşiyor. Hak sahibi hanelere yapılacak ödemeler, hak sahipliği kararının alındığı Mütevelli Heyeti kararı tarihini içeren ay için başlayıp ve takip eden ay içinde ilk ödeme gerçekleştiriliyor. Eylül ayı aile destek ödemesi ne kadar?

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını bildiren Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız. Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

Destek programı kapsamında gerekli şartları karşılayan ihtiyaç sahibi haneleri 12 ay boyunca süreli ve düzenli destekleyeceklerine dikkati çeken Yanık, "Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3'ü yani; 1.833,45 liranın altında olması durumunda dahil olunan gelir aralığına göre, haneye aylık 450, 500, 550 veya 600 lira olmak üzere destek vereceğiz. Şartların sağlanması halinde verilen destek yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek." ifadesini kullandı.

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 600

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 550

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 500

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL’den az 450

AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile Destek Programına başvuran kişinin;

Türk vatandaşı olmaması,

Mavi Kart sahibi olması,

Yerleşim adresinin yurt dışında olması,

18 yaşından küçük olması,

Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.

AİLE SOSYAL YARDIM BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

Devletten 7 bin 200 TL nakit ödeme: Başvurular başladı
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen ‘Aile Destek Programı’ milyonlarca haneyi ilgilendiriyor. Belli kriterler sonucu tespit edilen aileler, bu kapsamda yılda 7 bin 200 liraya varan ödemeye hak kazanıyor.
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Başvurular alınmaya devam ediyor. Bu yolla sağlanacak destek 15 milyar lirayı bulacak.
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1-BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR?

27 Haziran’da başlayan Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor ve belirlenen son başvuru tarihi bulunmuyor. Başvurular, e-Devlet üzerinden ya da ikametgah adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılabiliyor.
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2-ARANAN ŞARTLAR NELER?

İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanacak.

Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilir.
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3-DESTEK KAÇ AY SÜRÜYOR?

Destek 12 ay boyunca aylık düzenli olarak verilecek.
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4-GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?

Evet. Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor.
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5-AYLIK ÖDEME NE KADAR?

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak.
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6-YARDIM TUTARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Aylık ödenecek tutar hane başına gelire göre belirlenecek. Gelir durumuna göre ödemeler şöyle: Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) Aylık destek tutarı (TL) 450 TL ve altı 600 450 TL üzeri- 911-15 TL ve altı 550 911-15 TL üzeri -1372-30 TL ve altı 500 1-372-30 TL üzeri- 1.833-45 TL’den az 450

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7-BAŞVURU YAPANLAR HİÇ ÖDEME ALDI MI?


Türkiye Aile Destek Programı ilk destek ödemesi Kurban Bayramı öncesi hesaplara yatmıştı. Başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427.9 milyon lira ödeme yapılmıştı.

evamında yapılan başvurulara istinaden toplamda 1.6 milyon haneye hak sahipliği verildi.
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8-HANGİ DURUMLAR DEĞERLENDİRME DIŞINDA KALACAK?


Başvuran kişinin; Türk vatandaşı olmaması, Mavi Kart sahibi olması, Yerleşim adresinin yurtdışında olması, 18 yaşından küçük olması, Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacak.
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Bunun yanında başvuranın; cezaevi ve tutukevinde bulunan hükümlü veya tutuklu olması, öğrenci yurtlarında kalan öğrenci olması, yetiştirme yurdu gibi bakım kurumunda bulunan kişilerden olması ve zorunlu askerlik görevini ifa eden er erbaş statüsündeki askerler olması halinde başvurular hane yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilemeyeceğinden bu kişiler program kapsamı dışında tutuldu.
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9-GELİR DURUMU DEĞİŞEN NE YAPMALI?

Hak sahiplerinin ve hanelerinin sosyoekonomik durumlarında Aile Destek Programı hak sahipliğini etkileyecek nitelikte değişiklik olduğunun sistem ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından tespiti halinde söz konusu destek programı ilgili hane için durdurulacak olup bu şekilde desteği durdurulan hanelerin ihtiyaç sahipliği durumunun yeniden tespiti halinde Aile Destek Programı yeniden başlatılacak.
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10-İKİNCİ KEZ BAŞVURU HAKKI VAR MI?

Destek başvurusu reddedilen kişilerin sosyoekonomik durumlarının değişmesi ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.
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Devletten 7 bin 200 TL nakit ödeme: Başvurular başladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamayla tekrar gündeme gelen 'Aile Destek Programı' milyonlarca haneyi ilgilendiriyor. Belli kriterler sonucu tespit edilen aileler, bu kapsamda yılda 7 bin 200 liraya varan ödemeye hak kazanıyor. Başvurular alınmaya devam ediyor. Bu yolla sağlanacak destek 15 milyar lirayı bulacak.
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