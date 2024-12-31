Aile hekimleri artık kayıtlı hastalarına hastanelerden randevu alabilecek, tetkik isteyebilecek

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Sağlık Bakanlığı'nca 1 Ocak 2025 itibariyle hayata geçecek dijital entegrasyon uygulaması hakkında bilgi verdi. Uras, "Sağlık sistemimizin en önemli parçalarından biri olan birinci basamak sağlık hizmetlerimizle, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerimiz arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları Sağlık Bakanlığımız tarafından tamamlandı. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da 1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulamaya geçecek entegrasyon çerçevesinde aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerimiz, artık hastanelerimizle dijital olarak entegre olacak" dedi.

Müdür Uras şunları söyledi: "Aile hekimliğinde yeni bir dönemi başlatacak bu entegrasyon sayesinde. Artık aile hekimlerimiz Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden muayene randevusu alabilecek; laboratuvar, görüntüleme tetkiki isteyebilecek; INR, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri doğrudan talep edebilecek, sonuçları da yine sistem üzerinden görüntüleyebilecek. Bu işlemler esnasında, hastalar için hastanelerde ayrıca muayene girişi yapılmayacak, herhangi bir randevu sorgulanmayacak ve hastanedeki hekimler tarafından tekrar tetkik isteminde bulunulmayacak. Sürecin tamamlanması için vatandaşlarımızın hastanedeki hasta kayıt personeline başvuru yapması yeterli olacak. Entegrasyon sadece aile hekimliklerimizden hastanelerimize yönelik olmayacak. Sağlıkta bir kavşak noktası gibi hizmet verecek sistem sayesinde, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarındaki hekimlerimiz de uygun gördükleri hastalarına, sağlıklı hayat merkezlerimizdeki danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları için MHRS üzerinden randevu oluşturabilecek. Hekimlerimiz ve sağlıklı hayat merkezlerimiz arasında iletişimi güçlendiren bu yapı sayesinde vatandaşlarımız, Sağlık Hayat Merkezlerimizde bulunan diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı, fizyoterapist ve çocuk gelişimcilerimizin sunduğu birçok hizmetten etkin bir şekilde faydalanabilecek. Aile hekimlerimizi sağlık sisteminde daha güçlü bir noktaya taşıyacak ve birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin adeta tek bir yapı haline geleceği entegrasyonla, hastanelerimizdeki ve acil servislerdeki yoğunluğun da önüne geçilecek. Sağlıklı Hayat Merkezlerimiz insanlarımızın sağlığında daha aktif rol oynayacak."