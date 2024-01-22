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AK Parti Adalar belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. İstanbul adayı Murat Kurum’un olmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Buna göre AK Parti'nin Adalar adayı Uğur Sina Şen oldu. Peki Uğur Sina Şen kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

12:01 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:04 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Adalar belediye başkan adayı
AK Parti İstanbul Adalar belediye başkan adayı

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Adalar’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Adalar belediye başkan adayı kim oldu? Adalar AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.

AK PARTİ ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Adalar belediye başkan adayı
Uğur Sina Şen
oldu.

UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?

İstanbul Fatih'te 1966'da doğan Şen, lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Mühendisliği alanında, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Deniz Jeofiziği alanında tamamladı.

16 Nisan 2018'de AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şen, Ocak 2019 itibarıyla ilçe başkanı oldu. AK Parti Adalar 7. Olağan Kongresi ile ilçe başkanı seçilen Şen, evli ve iki çocuk babası.


#AK Parti
#Uğur Sina Şen
#Adalar AK Parti belediye başkan adayı
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