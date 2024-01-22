AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin Adalar’da kimi aday gösterdiği merak konusu. Peki AK Parti Adalar belediye başkan adayı kim oldu? Adalar AK Parti belediye başkan adayı kim? İşte detaylar.
AK PARTİ ADALAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
UĞUR SİNA ŞEN KİMDİR?
İstanbul Fatih'te 1966'da doğan Şen, lisans eğitimini İTÜ Jeofizik Mühendisliği alanında, yüksek lisansını İstanbul Üniversitesi Deniz Jeofiziği alanında tamamladı.
16 Nisan 2018'de AK Parti Adalar 6. Olağan Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Şen, Ocak 2019 itibarıyla ilçe başkanı oldu. AK Parti Adalar 7. Olağan Kongresi ile ilçe başkanı seçilen Şen, evli ve iki çocuk babası.