Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları da netleşti. AK Parti’nin Ataşehir belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu?