Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları da netleşti. AK Parti’nin Ataşehir belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu?
AK PARTİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Naim Yağcı oldu.
MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?
Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.
Aktif siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.
AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yağcı, evli ve iki çocuk babası.