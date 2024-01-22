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AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı belli oldu

2024 Yerel seçim tarihi yaklaşırken İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Ataşehir’de kimi, hangi ismi aday gösterdiği merak konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıkladı. Peki AK Parti Ataşehir belediye başkan adayı kim oldu? İstanbul Ataşehir AK Parti belediye başkan adayı biyografisi.

13:00 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:28 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Ataşehir adayı kim oldu? İşte AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı!
AK Parti Ataşehir adayı kim oldu? İşte AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra İstanbul ilçe AK Parti belediye başkan adayları da netleşti. AK Parti’nin Ataşehir belediye başkan adayı belli oldu. Peki AK Parti Ataşehir Belediye Başkanı adayı kim oldu?

AK PARTİ ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Ataşehir belediye başkan adayı Mustafa Naim Yağcı oldu.

MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?

Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı, Rize'nin Çayeli ilçesinde 1976'da dünyaya gelen Yağcı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Aktif siyasete 2004'te AK Parti Kadıköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Yağcı, Kadıköy İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığında Seçim İşleri, Yerel Yönetimler ve Siyasi Hukuki İşler Birim başkanlıkları ve Ataşehir İlçe Başkanlığı görevlerinde bulunan Yağcı, evli ve iki çocuk babası.

#Ataşehir
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#Ataşehir belediye başkan adayı
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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu