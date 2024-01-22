AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Peki Bahçelievler AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Bahçelievler’de kimi day gösterdi? İşte Bahçelievler aday ismi ve biyografisi.