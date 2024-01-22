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AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı netleşti

2024 yerel seçimleri için AK Parti İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Bahçelievler belediye başkan adayı yeniden Hakan Bahadır mı? sorusu da bu ilçedeki seçmenlerin gündeminde. Peki AK Parti Bahçelievler belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Bahçelievler’de kimi aday gösterdi?

13:10 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Bahçelievler adayı kim oldu? İşte AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı!
AK Parti Bahçelievler adayı kim oldu? İşte AK Parti Bahçelievler Belediye Başkan adayı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Peki Bahçelievler AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Bahçelievler’de kimi day gösterdi? İşte Bahçelievler aday ismi ve biyografisi.

AK PARTİ BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Bahçelievler belediye başkan adayı Hakan Bahadır oldu.

BAHÇELİEVLER BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAKAN BAHADIR KİMDİR?

İstanbul'da 1963'te doğan Hakan Bahadır, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Radyoloji alanında ihtisas yapan Bahadır, birçok sivil toplum kuruluşunda görev aldı.

AK Parti Bahçelievler İlçe Başkanı olarak görev yapan Bahadır, 2018'de gerçekleştirilen AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde İl Yönetim Kurulu üyeliğine seçilerek İl Başkan Yardımcılığı görevini yaptı. 2019'daki yerel seçimlerde Bahçelievler Belediye Başkanı seçilen Bahadır, evli ve bir çocuk babası.

#AK Parti
#Bahçelievler
#Bahçelievler belediye başkan adayı 2024
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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu