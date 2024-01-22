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AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. İstanbul adayı Murat Kurum’un olmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Peki AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu? Bakırköy AK Parti belediye başkan adayı kim, nereli?

13:19 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:21 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Bakırköy adayı kim oldu? İşte AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı!
AK Parti Bakırköy adayı kim oldu? İşte AK Parti Bakırköy Belediye Başkan adayı!

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'un olmasından sonra AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti Bakırköy’de kimi aday gösterdi, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

AK PARTİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Bakırköy belediye başkan adayı
Ali Talip Özdemir
oldu. Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir'in özgeçmişi.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Konya Ereğli'de 1953'te dünyaya gelen Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu.

1987'de makine yüksek mühendisi olan Özdemir, iki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, bir dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yaptı.

48.⁠ ⁠Hükümette Çevre Bakanı olarak, 53. Hükümet'te Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Özdemir, 11 Ocak 2003'te yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.



#AK Parti
#Bakırköy
#Bakırköy belediye başkan adayı 2024
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