AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum'un olmasından sonra AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti Bakırköy’de kimi aday gösterdi, AK Parti Bakırköy belediye başkan adayı kim oldu?

AK PARTİ BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Bakırköy belediye başkan adayı Ali Talip Özdemir oldu. Ali Talip Özdemir kimdir? AK Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ali Talip Özdemir'in özgeçmişi.

BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ALİ TALİP ÖZDEMİR KİMDİR?

Konya Ereğli'de 1953'te dünyaya gelen Özdemir, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi'nden makine mühendisi olarak mezun oldu.

1987'de makine yüksek mühendisi olan Özdemir, iki dönem Konya Ereğli Belediye Başkanlığı, bir dönem Konya Milletvekilliği ile iki dönem Bakırköy Belediye Başkanlığı ve İstanbul Milletvekilliği yaptı.

48.⁠ ⁠Hükümette Çevre Bakanı olarak, 53. Hükümet'te Basın ve Enformasyondan sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Özdemir, 11 Ocak 2003'te yapılan Anavatan Partisi 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Genel Başkanlık görevine seçildi.







