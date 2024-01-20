AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin kalelerinden olarak görülen Beykoz'da kimin belediye başkan adayı olacağı büyük merak konusu. Peki AK Parti Beykoz belediye başkan adayı kim oldu? Beykoz'da AK Parti kimi aday gösterdi? İşte detaylar.

AK PARTİ BEYKOZ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Beykoz belediye başkan adayı Murat Aydın oldu.

MURAT AYDIN KİMDİR?

Murat Aydın, 1960 yılında Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Bozat beldesinde doğdu. 1980 yılında İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden, 1985 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Bölümü’nde “Yerel Yönetimlerde Farklı Yaklaşımlar ve Sosyal Belediyecilik Uygulamaları” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı.

1999, 2004, 2009 ve 2014 yerel seçimlerini kazanarak, üçü AK Parti’den olmak üzere dört kez Zeytinburnu Belediye Başkanlığı görevine seçildi. 2019 yerel seçimlerinde de Beykoz Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı ve Türkiye Fotoğraf Vakfı Başkanı olan Aydın uzun yıllardır fotoğraf sanatıyla ilgilenmektedir. Aydın’ın iki fotoğraf sergisi bulunmaktadır.

İngilizce bilen Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.



