AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un olmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Buna göre AK Parti'nin Beyoğlu adayı Haydar Ali Yıldız oldu. Peki Haydar Ali Yıldız kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
AK PARTİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti’nin Beyoğlu belediye başkan adayı Haydar Ali Yıldız oldu. Haydar Ali Yıldız kimdir? AK Parti Başakşehir Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız'ın özgeçmişi.
BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HAYDAR ALİ YILDIZ KİMDİR?
Rize'nin Güneysu ilçesinde 1971'de dünyaya gelen Haydar Ali Yıldız, 1993'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.
7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili seçilen Yıldız, 26. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili görevinde bulundu. 6 Ağustos 2018'de Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görev alan Yıldız, 2019 yerel seçimlerinde de Beyoğlu Belediye Başkanı olarak seçildi. Yıldız, evli ve üç çocuk babası.