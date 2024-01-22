AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. Cumhur İttifakı’nın İstanbul adayı Murat Kurum’un olmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Buna göre AK Parti'nin Beyoğlu adayı Haydar Ali Yıldız oldu. Peki Haydar Ali Yıldız kimdir, nereli kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?