AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylar açıklandı. 2024 Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimlerinde AK Parti listesinden yarışacak İstanbul'un ilçe adayları duyuruldu. AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı da belli oldu. İşte, AK Parti İstanbul Çatalca belediye başkan adayı...

1998'den 2012'ye kadar Tepecik ve Büyükçekmece belediyelerinde görev yapan Üner, 2014 yerel seçimlerinde Çatalca Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Çatalca İlçe Başkanı seçilen Üner, son yerel seçimlerde Çatalca Belediye Başkanı oldu. Üner, evli ve iki kız çocuğu bulunuyor.