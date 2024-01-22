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AK Parti Çatalca belediye başkan adayı kim?

2024 Yerel Seçimlerine katılacak AK Parti İstanbul ilçeleri belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti Çatalca belediye başkan adayı belli oldu. Peki, 31 Mart Yerel Seçimleri AK Parti İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim?

13:58 - 22/01/2024 الإثنين
Yeni Şafak
AK Parti İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim?
AK Parti İstanbul Çatalca belediye başkan adayı kim?

AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylar açıklandı. 2024 Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler Seçimlerinde AK Parti listesinden yarışacak İstanbul'un ilçe adayları duyuruldu. AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı da belli oldu. İşte, AK Parti İstanbul Çatalca belediye başkan adayı...

AK PARTİ ÇATALCA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Çatalca belediye başkan adayı Mesut Üner oldu. Mesut Üner kimdir? AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner'in özgeçmişi.

MESUT ÜNER KİMDİR?

Mesut Üner, İstanbul'da 1975'te dünyaya geldi. Mesut Üner, ilkokul, ortaokul ve liseyi Çatalca'da okuduktan sonra lisans eğitimini Uluslararası Amerikan Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı.

1998'den 2012'ye kadar Tepecik ve Büyükçekmece belediyelerinde görev yapan Üner, 2014 yerel seçimlerinde Çatalca Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi oldu. AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde Çatalca İlçe Başkanı seçilen Üner, son yerel seçimlerde Çatalca Belediye Başkanı oldu. Üner, evli ve iki kız çocuğu bulunuyor.

#Çatalca
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#Çatalca belediye başkan adayı 2024
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AK Parti Esenler belediye başkan adayı belli oldu