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AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu. İstanbul AK Parti ilçe adayları listesine göre, Deniz Köken, bir kez daha Eyüpsultan’dan aday gösterildi. Peki, AK Parti Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken kimdir?

14:55 - 22/01/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:56 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Eyüpsultan adayı kim oldu? İşte AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı!
AK Parti Eyüpsultan adayı kim oldu? İşte AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan adayı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Eyüpsultan AK Parti belediye başkan adayı da belli oldu. Peki Eyüpsultan AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Eyüpsultan'da kimi day gösterdi? İşte Eyüp aday ismi ve biyografisi.

AK PARTİ EYÜPSULTAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Eyüpsultan belediye başkan adayı Deniz Köken oldu. Deniz Köken kimdir? İşte AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken'in özgeçmişi.

DENİZ KÖKEN KİMDİR?

Ordu'da 1964'te dünyaya gelen Köken, Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu.

Yerel yönetim alanında çalışmalarına 1994'te Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı olarak başlayan Köken, 1999-2002 yıllarında İBB Meclis Üyeliği, İBB Bütçe Komisyonu Üyeliği ve İBB Tarife Komisyonu Başkanlığı görevini sürdürdü.

2009-2014 yıllarında Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Köken, 2014-2018 yıllarında ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlenirken aynı zamanda Gaziantep OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Halen Eyüpsultan Belediye Başkanı olarak görev yapan Deniz Köken'in üç çocuğu bulunuyor.

#Eyüpsultan
#AK Parti
#Eyüpsultan belediye başkan adayı 2024
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