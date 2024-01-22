AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. Eyüpsultan AK Parti belediye başkan adayı da belli oldu. Peki Eyüpsultan AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Eyüpsultan'da kimi day gösterdi? İşte Eyüp aday ismi ve biyografisi.