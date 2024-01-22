AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı kim oldu? Kartallıların merak ettiği soru cevabını buldu. AK Parti Kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu.

AK PARTİ KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Erzurum Horasan'da 1961'de dünyaya gelen Karakaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesinde tamamladı.

Rusya, Orta Asya, Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu'da birçok proje ve inşaatlar gerçekleştiren Karakaya, Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.