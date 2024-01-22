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AK Parti Kartal belediye başkan adayı kim?

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Kartal Belediye Başkan adayı kim oldu? sorusunun da cevabı netlik kazandı. Hüseyin Karakaya AK Parti Kartal belediye başkan adayı oldu. Peki Hüseyin Karakaya kimdir?

15:46 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı kim oldu?
AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı kim oldu?

AK Parti Kartal Belediye Başkan Adayı kim oldu? Kartallıların merak ettiği soru cevabını buldu. AK Parti Kartal belediye başkan adayı Hüseyin Karakaya oldu.

AK PARTİ KARTAL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI HÜSEYİN KARAKAYA KİMDİR?

Erzurum Horasan'da 1961'de dünyaya gelen Karakaya, ilk, orta ve lise öğrenimini Adana'da, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Şehircilik Fakültesinde tamamladı.

Rusya, Orta Asya, Körfez Ülkeleri ve Orta Doğu'da birçok proje ve inşaatlar gerçekleştiren Karakaya, Kartal ve İBB Meclis Üyesi olarak görev aldı.

İyi derecede İngilizce, Rusça ve Arapça bilen Karakaya, evli ve üç çocuk babası.

#Kartal
#AK Parti
#belediye başkan adayı 2024
10 saat önce
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