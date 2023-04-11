AK Parti seçim vaatleri
Tüm partiler seçim hazırlıklarını sürdürürken AK Parti seçim beyannamesi de bugün belli olacak. 2023 seçimleri için AK Parti seçim vaatleri de milyonlarca seçmen tarafından yakından takip ediliyor. Seçim beyannamesi bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.
AK PARTİ 2023 SEÇİM VAATLERİ
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende AK Parti seçim startını "Doğru zaman doğru adam" sloganıyla verirken, Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıklıyor.
Aziz milletim, Cumhur İttifakı'nın kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahdevefanız, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.
Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."
Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.
Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.
Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.
Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.
"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU
Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıktı.
Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.
BAKANLAR TOGG İLE GELDİ
Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.
AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.
Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.
Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.