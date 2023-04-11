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AK Parti'nin 17 başlıktan oluşan 2023 seçim vaatleri açıklanıyor!

2023 seçimlere artık çok bir süre kalırken AK Parti'nin seçim beyannamesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara Spor Salonu'nda açıklayacak. Seçimlere "Durmak Yok Yola Devam" sloganıyla giren AK Parti bu kez "Doğru adımlarla yola devam" sloganını kullanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçim vaatleri seçim beyannamesi ile belli oluyor. İşte AK Parti 2023 seçim vaatleri...

15:13 . 11/04/2023 Salı
Yeni Şafak
AK Parti seçim vaatleri

AK Parti seçim vaatleri

Tüm partiler seçim hazırlıklarını sürdürürken AK Parti seçim beyannamesi de bugün belli olacak. 2023 seçimleri için AK Parti seçim vaatleri de milyonlarca seçmen tarafından yakından takip ediliyor. Seçim beyannamesi bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek programla kamuoyuyla paylaşılacak.

AK PARTİ 2023 SEÇİM VAATLERİ

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende AK Parti seçim startını "Doğru zaman doğru adam" sloganıyla verirken, Başkan Erdoğan seçim beyannamesini açıklıyor.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar

Aziz milletim, Cumhur İttifakı'nın kıymetli temsilcileri, değerli kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Şu karşımdaki tabloyu gerek salon dışında, gerek salon içinde Türkiye Yüzyılı'nın muştusu olarak görüyorum. Sevginiz, coşkunuz, ahdevefanız, düşmana korku salan aslan yürekleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapılacağı Ankara Arena Spor Salonu'na girişi öncesinde dışarda bekleyen partililere hitap etti.

Seçim beyannamesini açıklayacakları günde bir arada olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu yolculuk 14 Mayıs'a giden bir yolculuk. 14 Mayıs için hazır mıyız? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacak, yeni dönemin de müjdelerini vereceğiz."

Alandaki katılımı görmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, ana kademe, kadın kolları ve gençler olarak "gümbür gümbür" 14 Mayıs'a ilerlediklerini söyledi.

Toplantı dolayısıyla partililer, sabahın erken saatlerinden itibaren Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Salonun çevresi bariyerlerle araç ve yaya trafiğine kapatılırken, toplantıya katılacaklar için güvenlik noktaları oluşturuldu. Partililer ve davetliler, detaylı üst aramasından geçirildikten sonra salona girişlerine izin verildi.

Ankara Spor Salonu, sabah erken saatlerde uzman ekipler tarafından arandıktan sonra görevlilere teslim edildi.

Salona giremeyenler de kongreyi dışarıda kurulan dev ekranlardan takip edebilecek. Kongre salonunda davetliler, partililer ve gazeteciler için ayrı platformlar kuruldu. Salonun orta bölümünde milletvekili adayları ile kurucular kurulu, MYK ve MKYK üyeleri, eski TBMM başkanları ve davetliler için oturma düzeni oluşturuldu.

"TÜRKİYE YÜZYILI" VURGUSU

Arka planda led ekranların yerleştirildiği sahne hazırlanırken, salonda mavi tonlarının kullanılması dikkati çekti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları ve Türk bayraklarının yer aldığı salon içerisinde, AK Parti ve Türkiye Yüzyılı logoları öne çıktı.

Salonda, "Doğrusu AK Parti", "Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam", "Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi", "Doğru zaman doğru adam", "Lider masa başında değil iş başında belli olur" sloganlarının yazılı olduğu afişler yer aldı.

BAKANLAR TOGG İLE GELDİ

Kabine üyeleri, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'na makam aracı olarak kullanmaya başladıkları, Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile geldi.

AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı, Ankara Spor Salonu'nda yapılıyor.

Bazı bakanlar toplantının yapıldığı salona, makam aracı olarak kullanmaya başladıkları Togg ile geldi.

Toplantının yapıldığı salonun önünde, "Anadolu kırmızısı" ve "Gemlik mavisi" renklerindeki Togg otomobillerin yan yana park edildiği görüldü.


Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?
Yeni Şafak Yazarı Çelik açıkladı: AK Parti seçim beyannamesindeki müjdeler neler?

Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik, Ankara'daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili detayları paylaştı. AK Parti'nin somut vaatlerle seçmenin karşısına çıkacağını belirten Çelik "Yaklaşık 500 sayfalık bir beyanname var. İçinde yeni anayasa var. Gençlere ev kadınlarına annelerine özel sürprizler var. Evlenmek üzere olan genç hanımefendilere beyefendilere çok cazip bir teklif var evlenmeleri için. Kamusal süreçlerle ilgili çalışmalar var. Çok konuşulacak bir vaat daha var. Kamuya alımlarda mülakatlarla ilgili. Önemli bir şey açıklayacak cumhurbaşkanı. Beyannamede müjdeler olacak. İstanbul'un yeniden inşası için kökten bir çalışma yapılacak. Şehir iki ayrı yakaya taşınacak adeta. Geri kalan kısımda da 500 bin konut yerinde dönüştürülecek. Deprem yönetmeliği ile ilgili köklü bir değişikliğe gidiliyor. Temiz su ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Sarnıç sistemi uygulanacak. Kent ormanları gelecek." dedi.


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#2023 seçim vaatleri
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