Yeni Şafak Yazı İşleri Müdürü ve yazarı Ersin Çelik, Ankara'daki AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda AK Parti'nin seçim beyannamesi ile ilgili detayları paylaştı. AK Parti'nin somut vaatlerle seçmenin karşısına çıkacağını belirten Çelik "Yaklaşık 500 sayfalık bir beyanname var. İçinde yeni anayasa var. Gençlere ev kadınlarına annelerine özel sürprizler var. Evlenmek üzere olan genç hanımefendilere beyefendilere çok cazip bir teklif var evlenmeleri için. Kamusal süreçlerle ilgili çalışmalar var. Çok konuşulacak bir vaat daha var. Kamuya alımlarda mülakatlarla ilgili. Önemli bir şey açıklayacak cumhurbaşkanı. Beyannamede müjdeler olacak. İstanbul'un yeniden inşası için kökten bir çalışma yapılacak. Şehir iki ayrı yakaya taşınacak adeta. Geri kalan kısımda da 500 bin konut yerinde dönüştürülecek. Deprem yönetmeliği ile ilgili köklü bir değişikliğe gidiliyor. Temiz su ile ilgili de bir çalışma yapılıyor. Sarnıç sistemi uygulanacak. Kent ormanları gelecek." dedi.