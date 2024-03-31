AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi aday adayları başvuruları sonrası merak konusu. Türkiye 31 Mart'ta yerel seçimler için sandık başına gidecek. Türkiye geneli AK Parti belediye başkan adayları 2024 kesim listesi yakından takip ediliyor. AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı olmak üzere illerin AK Parti belediye başkan adayları kesin listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. İşte Yerel seçim 2024 belediye başkan adaylarına ilişkin detaylar.