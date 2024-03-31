AK Parti'nin Siirt belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısı 18 Ocak Perşembe günü yapıldı. AK Parti’nin Siirt belediye başkan adayı isim listesi merak konusu. Peki AK Parti Siirt’te kimi aday gösterdi? Siirt AK Parti belediye başkan adayları kim oldu? Baykan, Eruh, Kurtalan, Pervari, Şirvan, Tillo AK Parti belediye başkan adayları 2024 isim listesi.
AK PARTİ SİİRT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Siirt belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ BAYKAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Baykan belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ ERUH BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Eruh belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ KURTALAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Kurtalan belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ PERVARİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Pervari belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ ŞİRVAN BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Şirvan belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.
AK PARTİ TİLLO BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?
AK Parti Tillo belediye başkan adayı henüz açıklanmadı.