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AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2024 listesinde kimin yer aldığı merak konusu. İstanbul adayı Murat Kurum’un olmasının ardından ilçe belediye başkan adayları da netleşti. Peki AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Sultanbeyli AK Parti belediye başkan adayı kim, nereli?

13:21 - 20/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti 31 Mart 2024’de gerçekleşecek olan yerel seçimleri için belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı İstanbul adayı Murat Kurum olmasından sonra şimdi de İstanbul ilçe belediye başkan adayları tek tek belli oldu. AK Parti’nin kalelerinden olarak görülen Sultanbeyli’de kimin belediye başkan adayı olacağı büyük merak konusu. Peki AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı kim oldu? Sultanbeyli’de Ak Parti kimi aday gösterdi? İşte detaylar.

AK PARTİ SULTANBEYLİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Sultanbeyli belediye başkan adayı Ali Tombaş oldu.

Ali Tombaş kimdir?

Ali Tombaş, 1973 Ordu-Ünye'de doğdu. İlköğretimini köyünde, ortaöğretim ve Lise eğitimini Ünye İmam Hatip Lisesi’nde, Üniversite eğitimini ise Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümünde tamamlamıştır. Kendi şirketinde ticari faaliyetine devam etmektedir. STK faaliyetlerine 1992 yılında Ünye İmam Hatip Lisesi Milli Gençlik Vakfı Öğrenci Temsilciliği ile başlamıştır.

Daha sonraki yıllarda birçok dernek ve vakıfta görev yaptıktan sonra son olarak2014 ile 2018 yıllarında Ensar Vakfı Sultanbeyli Şube Başkanlığı yapmıştır. Siyasi çalışmalarına ilk olarak 1994 Refah Partisi’nde Gençlik Kolları Başkanlığı ile başlamış olup, AK Parti’nin kuruluşundan itibaren sırasıyla Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Mahalle Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2009 Sultanbeyli Belediye Meclis Üyeliği ve Encümen üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

2008 yılında yapılan AK Parti Sultanbeyli İlçe Kongresi ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 2018 yılına kadar sırasıyla Tanıtım Medya, Halkla İlişkiler, Seçim İşleri ve Teşkilatlanma Birim Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca 2014 Sultanbeyli Yerel Seçimleri, 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimi, 2015 Haziran-Kasım Genel Seçimleri, 2017 Anayasa Referandumu Halk Oylaması Sultanbeyli Seçimlerinde Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürütmüştür. Evli ve iki çocuk babası olan Ali Tombaş, AK Parti Sultanbeyli 6. Olağan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı olarak seçilmiştir. AK Parti Sultanbeyli 7. Olağan İlçe Kongresinde tekrar İlçe Başkanı olarak seçilerek görevine devam etmektedir.

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#AK Parti Sultanbeyli belediye başkan adayı
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