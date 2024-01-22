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AK Parti Tuzla Belediye Başkan adayı kim oldu?

2024 yerel seçimleri için AK Parti İstanbul’da ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İstanbul Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı mı oldu? sorusunun cevabı da belli oldu. Peki AK Parti Tuzla belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Tuzla’da kimi aday gösterdi?

17:56 - 22/01/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı belli oldu
AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca, Haliç Kongre Merkezi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla AK Parti İstanbul İlçe Adayları Tanıtım Toplantısı yapıldı. 2024 yerel seçimlerinde AK Parti listesinde yarışacak Tuzla belediye başkan adayı da netleşti. Peki Tuzla AK Parti belediye başkan adayı kim oldu, AK Parti Tuzla’da kimi day gösterdi?

AK PARTİ TUZLA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Tuzla belediye başkan adayı Şadi Yazıcı oldu. Peki Şadi Yazıcı kimdir? İşte AK Parti Tuzla Belediye başkan adayı Şadi Yazıcı’nın özgeçmişi.

Şadi Yazıcı kimdir?

Erzurum'da 1971'de doğan Şadi Yazıcı, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

İlk olarak Tuzla'da 1997'de kurduğu Tuzla Teşhis ve Tedavi Merkezi ile özel sektörde hizmete başlayan Yazıcı, AK Parti'nin kuruluş çalışmalarında yer aldı.

Yazıcı, İstanbul Tuzla Kurucu İlçe Başkanı olarak siyasete ilk adımını attı ve 7 yıl AK Parti Tuzla İlçe Başkanlığı görevini yürüttü.

2009, 2014 ve 2019 yerel seçimlerinde Tuzla Belediye Başkanı seçilen Yazıcı, evli ve iki çocuk babası.

#Tuzla
#AK Parti
#belediye başkan adayı 2024
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