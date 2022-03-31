AK Parti'den 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması: Temmuz ayına dikkat çekildi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, düzenlenen TBMM’de basın toplantısında;

Seçim kanununa ilişkin olarak, “Muhalefetin konuşmacıları bilgisizlik nedeniyle bilerek çarpıtmak suretiyle doğru olmayan değerlendirme yaptılar. Orada uyum yasaları içerisinde Başbakan ifadesinin çıkartılmasına ilişkin tartışmalarda Cumhurbaşkanı’na ilişkin yasağın olmadığı dolayısıyla iktidar partisinin genel başkanının avantajlı seçime gireceğini söylediler. 2012 yılında çıkan kanunu yanlış değerlendirmeyi önünü aldılar. Bu konuda Bakanlara, milletvekillerine, Başbakanlara uygulanan propagandaya ilişkin Cumhurbaşkanı’na da uygulandığı net olduğu halde muhalefet temsilciler bunu kamuoyunu yanlış bir şekilde bilgilendirmeye dönük yaklaşımlarımı takdire sunuyorum. En kıdemli hakimin il ve ilçelerde birinci sınıf ve birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından, daha geniş bir şekilde tecrübeli hakimlerimiz arasından belirlenmesine ilişkin objektif düzenlemeye ilişkin çarpık sözlere şahit olduk” açıklamalarında bulundu.

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EYT VE ASGARİ ÜCRET

“Yılın ikinci yarısında 1 Temmuz’da maaş artışı söz konusu olacak. Asgari ücretlilerin durumu da ele alınacak kamuoyu ile paylaşılacak. 3600 ek gösterge ile ilgili kanun düzenlemede ele aldık. Öğretmenlerimize uygulanacağını hükme bağladık. Bu yılda 3600 ek gösterge çıkacağını belirtmek isterim. 3600 ek göstergeyi Temmuz’a kadar çıkaracağız”

Akbaşoğlu, "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız. " ifadesinde bulundu.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 ek gösterge konusunda ise Akbaşoğlu, “Daha önce zikredilen kadrolarla ilgili geniş bir çalışma yapılıyor. Bu konuda paydaşlarla birlikte iki toplantı gerçekleştirildi. Bu yasal bir çerçeveye teklife dönüştürülmek için genel kurulumuza gelecek. 3600 ek göstergeyi polislerimize vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Sözleşmeli personelin durumu alınacak, EYT’li kardeşlerimizin durumu ele alınacak” dedi.