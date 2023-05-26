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Akademisyen maaşı artacak mı? Bakan Bilgin'den açıklama!

Son dakika açıklamalarıyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in akademisyen maaşlarına yönelik zam konusu gündeme geldi. Habertürk'ün canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile yapılan görüşmelerden bahsetti ve akademisyen maaşlarına zam konusunda çalışmaların olduğunu ifade etti. 2023 akademisyen maaş zammıyla ilgili gelişmeler...

10:35 . 26/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Akademisyen maaşları 2023

Akademisyen maaşları 2023

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlarken 2023 akademisyen maaş zammıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, üniversitelerde akademik kadronun ücret sisteminin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi ve bu konuda hazırlık yaptıklarını belirtti. Akademisyenlerin maaşlarının daha adil ve uygun seviyelere getirilmesi için çalışmaların sürdüğünü vurguladı. 2023 akademisyen maaşlarına zamda son durumu ve Bakan Bilgin'in açıklamalar...

AKADEMİSYEN MAAŞLARI ARTACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk'e Kübra Par ve Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtladı.

AKADEMİSYENLERİN MAAŞLARI NE OLACAK?

Türkiye'deki akademisyen meselesi önemlidir. En başarılı öğrencilerin kendilerini üniversitelerde planlaması lazım. Ücret çok önemlidir. Üniversitede akademik kadronun, öncelikle asistanlardan başlayarak ücret sisteminin yeniden değiştirilmesi gerekir.

"ÜCRET SİSTEMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİR"

Bu konuya çalıştım, Defalarca araştırma yaptırdım. Bu konuda hazırlığımız var. Bunu YÖK'le de görüştüm. Bu reformu bu sene yapmamız lazım. Kamu reformunun bir parçası bu ama üniversiteyi ayrı bir yere koyarak. Ücret sisteminin değiştirilmesi gerekir.

AKADEMİSYEN MAAŞLARI NE KADAR 2023?

2023 yılında yapılan son zam ile birlikte araştırma görevlisi maaşları 14.543 bin TL ile 18.179 bin TL aralığındadır.



#akademisyen maaşları
#araştırma görevlisi maaşı
#akademisyen maaş zammı
#vedat bilgin
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