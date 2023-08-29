Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında evinde Al Shabab Riyadh’ı ağırlıyor. Lige Al Nassr gibi kötü bir başlangıç yapan Al Shabab Riyadh, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Al Nassr ise 3. haftada Al Fateh’i 5-0 mağlup ederek moral depoladı. Al Nassr’ın en büyük kozları yine yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane olacak. Peki, Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
AL NASSR - AL SHABAB RİYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr evinde Al Shabab Riyadh’ı ağırlayacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.
AL NASSR - AL SHABAB MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
4 Abdulhakim Al Fatil
13 Ghislain Konan
27 Aymeric Laporte
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
29 Abdulrahman Ghareeb
77 Marcelo Brozovic
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane
AL SHABAB
18 Seung-Gyu Kim
4 Iago Santos
88 Nader Abdullah Al Sharari
6 Gustavo Cuellar
7 Turki Al-Ammar
10 Ever Banega
11 Hattan Babhir
15 Husain Al Monassar
27 Fawaz Al Sagourq
20 Habib Diallo
16 Hussain Alsebyani