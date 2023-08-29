Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında evinde Al Shabab Riyadh’ı ağırlıyor. Lige Al Nassr gibi kötü bir başlangıç yapan Al Shabab Riyadh, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Al Nassr ise 3. haftada Al Fateh’i 5-0 mağlup ederek moral depoladı. Al Nassr’ın en büyük kozları yine yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane olacak. Peki, Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.