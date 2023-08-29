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Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr evinde Al Shabab Riyadh’ı konuk ediyor. Lige 2 mağlubiyet ile başlayan Al Nassr, ligin 3. haftasında Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane’nin yıldızlaştığı maçta Al Fateh’i 5-0 mağlup ederek moral bulmuştu. Al Shabab Riyadh ile evinde karşılaştığı son 5 maçta Al Nassr 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Peki, Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

10:44 . 29/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında evinde Al Shabab Riyadh’ı ağırlıyor. Lige Al Nassr gibi kötü bir başlangıç yapan Al Shabab Riyadh, toplamda 3 maçtır kazanamıyor. Al Nassr ise 3. haftada Al Fateh’i 5-0 mağlup ederek moral depoladı. Al Nassr’ın en büyük kozları yine yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo ve Sadio Mane olacak. Peki, Al Nassr - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

AL NASSR - AL SHABAB RİYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 4. haftasında Al Nassr evinde Al Shabab Riyadh’ı ağırlayacak. Bu akşam saat 21.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ve S SPORT PLUS ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL NASSR - AL SHABAB MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

4 Abdulhakim Al Fatil

13 Ghislain Konan

27 Aymeric Laporte

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

29 Abdulrahman Ghareeb

77 Marcelo Brozovic

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

AL SHABAB

18 Seung-Gyu Kim

4 Iago Santos

88 Nader Abdullah Al Sharari

6 Gustavo Cuellar

7 Turki Al-Ammar

10 Ever Banega

11 Hattan Babhir

15 Husain Al Monassar

27 Fawaz Al Sagourq

20 Habib Diallo

16 Hussain Alsebyani

AL NASSR - AL SHABAB CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN 4. HAFTA FİKSTÜRÜ



#Al Shabab Riyadh
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Ligi
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