Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında deplasmanda Al Tai ile karşılaşacak. 13. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyet bulunuyor. Al Tai’nin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda biri ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde adım adım liderliğe giden Al Nassr bu haftayıda kayıpsız tamamlayarak zirvede yer almak istiyor. Peki, Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.