Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında deplasmanda Al Tai ile karşılaşacak. 13. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyet bulunuyor. Al Tai’nin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda biri ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde adım adım liderliğe giden Al Nassr bu haftayıda kayıpsız tamamlayarak zirvede yer almak istiyor. Peki, Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.
AL TAİ - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL TAİ - AL NASSR MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL TAİ
1 Victor Hugo
4 Abdulkarim Sultan
8 Tariq Mohammed
12 Hussain Qasim
27 Robert Bauer
88 Ibrahim Alnakhli
10 Vura
30 Alfa Semedo
43 Bernard Mensah
9 Marko Dugandzic
11 Andrei Cordea
AL NASSR
44 Nawaf Alaqidi
15 Alex Telles
27 Aymeric Laporte
78 Ali Alawjami
2 Sultan Al-Ghanam
17 Abdullah Alkhaibari
25 Otavio
77 Marcelo Brozovic
94 Anderson Talisca
7 Cristiano Ronaldo
10 Sadio Mane