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Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 8. hafta açılış maçında Al Nassr deplasmanda Al Tai ile karşılaşacak. 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Al Nassr Al Tai ile karşılaştığı son 3 maçtan galip ayrıldı. Ligde 15 puanla 5. sırada yer alan Al Nassr bugün Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca ve Sadio Mane gibi yıldızlarıyla yine galibiyet peşinde olacak. Al Tai ise 3 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Peki, Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu, muhtemel 11’ler ve canlı skor ekranı.

10:24 . 29/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Nassr, Suudi Arabistan Pro Lig 8. haftasında deplasmanda Al Tai ile karşılaşacak. 13. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasındaki maçlarda Al Nassr’ın 8 galibiyet bulunuyor. Al Tai’nin ise 3 galibiyeti bulunuyor. Bu maçlarda biri ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde adım adım liderliğe giden Al Nassr bu haftayıda kayıpsız tamamlayarak zirvede yer almak istiyor. Peki, Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar.

AL TAİ - AL NASSR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 8. hafta Al Tai - Al Nassr maçı bugün saat 18.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8,5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL TAİ - AL NASSR MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL TAİ

1 Victor Hugo

4 Abdulkarim Sultan

8 Tariq Mohammed

12 Hussain Qasim

27 Robert Bauer

88 Ibrahim Alnakhli

10 Vura

30 Alfa Semedo

43 Bernard Mensah

9 Marko Dugandzic

11 Andrei Cordea

AL NASSR

44 Nawaf Alaqidi

15 Alex Telles

27 Aymeric Laporte

78 Ali Alawjami

2 Sultan Al-Ghanam

17 Abdullah Alkhaibari

25 Otavio

77 Marcelo Brozovic

94 Anderson Talisca

7 Cristiano Ronaldo

10 Sadio Mane

AL TAİ - AL NASSR CANLI SKOR

SUUDİ ARABİSTAN LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN LİGİ 8. HAFTA FİKSTÜRÜ





#Al Tai
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig
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