ALES 2025 SINAV TARİHİ: ALES 3 sınav tarihi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

14:5529/10/2025, Çarşamba
ALES 3 sınav tarihi açıklandı mı?
Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday için ALES/3 maratonu başlıyor. Yüksek lisans, doktora ve akademik kadro başvurularında belirleyici rol oynayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yılın son oturumu olarak gerçekleştirilecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav, akademik kariyerin ilk adımı olarak büyük önem taşıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında temel ölçüt olmaya devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adayların yanı sıra öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adayları için büyük önem taşıyan sınavın tarihine ilişkin geri sayım başladı.

ALES/3 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM’nin resmi sınav takvimine göre, ALES/3 2025 başvuruları 7 Ekim 2025 tarihinde başladı ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erdi.

ALES/3 2025 SINAV TARİHİ

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) 2025, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Sınav, Türkiye genelindeki çok sayıda sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak ve toplam 150 dakika sürecek. Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekiyor; bu saatten sonra giriş kabul edilmeyecek.

