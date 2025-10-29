ALES 2025 SINAV TARİHİ: ALES 3 sınav tarihi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/3, lisansüstü eğitim ve akademik personel alımlarında temel ölçüt olmaya devam ediyor. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru yapacak adayların yanı sıra öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi adayları için büyük önem taşıyan sınavın tarihine ilişkin geri sayım başladı.