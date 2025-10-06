ALES 3 BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ: ALES/3 başvuru tarihi 2025 açıklandı mı?

Yüksek lisans ve doktora hedefi olan adayların merakla beklediği ALES’in 3. dönemi için geri sayım başladı. ÖSYM, 2025 yılı ALES/3 sınav takvimini duyurdu. Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırırken, sınavın ne zaman yapılacağı da belli oldu.

ALES/3 SINAV TARİHİ

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?