ALES 3 BAŞVURU EKRANI VE TARİHİ: ALES/3 başvuru tarihi 2025 açıklandı mı?

15:546/10/2025, Pazartesi
G: 6/10/2025, Pazartesi
ALES 3 sınavı başvuru ekranı açıldı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) 3. dönemi için başvuru süreci başlıyor. ÖSYM tarafından yılda üç kez gerçekleştirilen ALES, yüksek lisans ve doktora programlarına giriş yapmak isteyen adaylar için büyük önem taşıyor. 2025 yılı ALES/3 sınavının başvuru ve sınav tarihleri belli oldu.

Yüksek lisans ve doktora hedefi olan adayların merakla beklediği ALES’in 3. dönemi için geri sayım başladı. ÖSYM, 2025 yılı ALES/3 sınav takvimini duyurdu. Sınava katılmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini araştırırken, sınavın ne zaman yapılacağı da belli oldu.

ALES/3 SINAV TARİHİ

Her yıl, yıl da 3 kez yapılan ALES sınavının sonuncusu bu yıl kasım ayında gerçekleşecek.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, ALES/3 sınavı 23 Kasım'da yapılacak.

ALES/3 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES takvimi sonrasında yılın son sınavı için başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; 2025 ALES/3 sınavı için başvurular 7 Ekim'de başlayacak ve 14 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş (ALES/3) başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden alınacak.

