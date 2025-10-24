ALES 3 BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ALES oturumu ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlayan adaylar için kritik öneme sahip olan 2025-ALES/3 sınavı yaklaşırken, gözler ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan tarihlere çevrildi. Yılın son ALES oturumunda adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanları almak için ter dökecek. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?

ALES 3 NE ZAMAN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.

ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALE 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.

SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.