ALES 3 BAŞVURU TAKVİMİ 2025: ALES oturumu ne zaman, hangi gün, saat kaçta?

2025 yılının son Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) için geri sayım sürüyor. Akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenecek sınavın tarihini ve başvuru sürecine ilişkin detayları merak ediyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimiyle birlikte, ALES/3 uygulama ve sonuç açıklama tarihleri netlik kazandı.
Lisansüstü eğitim ve akademik kariyer planlayan adaylar için kritik öneme sahip olan 2025-ALES/3 sınavı yaklaşırken, gözler ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan tarihlere çevrildi. Yılın son ALES oturumunda adaylar, yüksek lisans ve doktora başvurularında kullanılacak puanları almak için ter dökecek. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?
ALES 3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2025-ALES/3 23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak.
ALES 3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALE 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.
SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.