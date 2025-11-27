ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 için gözler ÖSYM’de

ALES/3 sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, 23 Kasım’da yapılan sınavın sonuçlarını 12 Aralık 2025’te erişime açacak. Adaylar puanlarını ve başarı sıralarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.





ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ALES/3 sonuç tarihini resmen duyurdu. Buna göre sınav sonuçları 12 Aralık 2025’te erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulama üzerinden görüntüleyebilecek.





Sonuç belgeleri nasıl görüntülenecek?

Sınav sonuç belgesi basılmayacak, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Yayınlanan sonuç duyuruları resmî tebligat niteliğinde olacak. Sonuç ekranında; her bölüme ait doğru-yanlış sayıları, ALES puanları, başarı sıralamaları yer alacak.





ALES sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.





Sonuç belgesi kontrol kodu