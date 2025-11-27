ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES/3 için gözler ÖSYM’de

Yeni Şafak
20:3027/11/2025, Perşembe
Akademik kariyer hedefleyen adayların katıldığı 2025 ALES/3 oturumu 23 Kasım’da tamamlandı. Sınav sonrası en çok merak edilen konu ise ALES sonuçlarının açıklanma tarihi oldu. ÖSYM takvimine göre geri sayım başladı.

ALES/3 sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM, 23 Kasım’da yapılan sınavın sonuçlarını 12 Aralık 2025’te erişime açacak. Adaylar puanlarını ve başarı sıralarını sonuc.osym.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.


ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, ALES/3 sonuç tarihini resmen duyurdu. Buna göre sınav sonuçları 12 Aralık 2025’te erişime açılacak. Adaylar sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. numarası ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya mobil uygulama üzerinden görüntüleyebilecek.


Sonuç belgeleri nasıl görüntülenecek?

Sınav sonuç belgesi basılmayacak, adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Yayınlanan sonuç duyuruları resmî tebligat niteliğinde olacak. Sonuç ekranında; her bölüme ait doğru-yanlış sayıları, ALES puanları, başarı sıralamaları yer alacak.


ALES sonuçları açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.


Sonuç belgesi kontrol kodu

ÖSYM, sonuç belgelerinin doğrulanabilmesi için her adaya özel Sonuç Belgesi Kontrol Kodu üretiyor. Bu kod, belgenin en alt kısmında yer alıyor. Kontrol işlemi, yine sonuc.osym.gov.tr adresindeki Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi üzerinden yapılabiliyor.

