DGS sınav sonuçları 2023 için tarih belli oldu. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından 16 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen DGS 2023’e toplamda 464 bin 281 aday katıldı. 2 yıllık ön lisans bölümünde okuyan adalar eğitimlerin 4 yıllık lisans olarak tamamlamak için DGS’de ter döktü. Peki, ÖSYM 2023 DGS sonuçlarını açıkladı mı, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?