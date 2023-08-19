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2023- ALES/2 yarın yapılacak

2023 ALES 2 sınavı bu hafta sonu gerçekleşecek. Yılın ikinci ALES oturumu başvuruları Temmuz ayında tamamlanmıştı. ALES 2 sınav giriş belgesi ÖSYM'nin AİS ekranından erişime açıldı. ALES/2 ne zaman, saat kaçta başlıyor kaçta bitiyor? İşte 2023 ALES/2 sınav süresi ve tarihi....

12:54 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
ALES

ALES

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 20 Ağustos Pazar günü yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2023-ALES/2) 150 bin 975 aday başvurdu.

ALES/2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilecek ALES için 463 bina ve 5 bin 827 salon kullanılacak.

Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için, il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

ALES/2 sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak.

ALES/2 SINAV SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ OLACAK?

ALES sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.





#ALES
#ALES/2
#Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
#ösym
#ales süresi
29 dakika önce
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ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) soru dağılımı, soru sayısı, geçerlilik süresi