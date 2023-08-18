YKS tercih sonuçları için gözler ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. 27 Temmuz – 8 Ağustos günleri arasında üniversite yerleştirme tercihlerini gerçekleştiren adayların gözü ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları sorgulama ekranına çevrildi. YKS tercih sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden adayların erişimine açılacak. İşte 2023 YKS tercih sonuçları sorgulama ekranı...

2023 YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Yükseköğretim Kurumları sınavları bu yıl 17-18 Haziran tarihinde rekor bir katılım yüzdesiyle Türkiye genelinde düzenlendi. Sınav sonuçları 20 Temmuz’da adayların erişimine açılırken tercih maratonu ise 9 Ağustos’ta tamamlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin bir bilgilendirme yapmadı. Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra YKS tercih sonuçları internet üzerinden erişime açılacak.

Geçtiğimiz yıl tercih sonuçları, tercih işlemleri sona erdikten 10 (on) gün sonra erişime açılmıştı. 2023 YKS yerleştirme sonuçlarının bu yıl en geç cuma gününe kadar (18 Ağustos) açıklanması bekleniyor. ÖSYM sonuç sisteminde yoğunluk oluşmaması için yerleştirme sonuçlarını sabah erken saatlerde veya gece geç saatlerde erişime açıyor.

YKS TERCİH SONUÇ DUYURUSU

YKS tercih sonuçları 2023 duyurusu son dakika geldiğinde tüm detaylar haberimize eklenecektir. YKS tercih sonuçları 17 Ağustos saat 07.45 itibarıyla henüz erişime açılmadı.

YKS TERCİH SONUCU 2023 SORGULAMA EKRANI

YKS tercih sonuçları, sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak. YKS tercih sonuçları resmi internet sayfasına yüklendikten sonra ÖSYM’nin sosyal medya hesabından sonuçların açıklandığı duyurusu yayınlanacak ve sorgulama bağlantısı duyuruda yer alacak.

YKS tercih sonucu ekranına giriş yaptıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numarası ve ardından aday şifresini yazdıktan sonra “Gönder” ifadesine tıklayarak sonuçları görüntüleyebilecek.

Ancak heyecanlanan bazı adaylar şifrelerini unuttuğundan bu durumda adayların tekrar şifre edinmeleri gerekmektedir. YKS tercih sonuçları aday şifresi olmadan sorgulanmamaktadır.

Ancak YKS tercih sonuçlarının daha hızlı sorgulanma yöntemi bulunmaktadır. Lise mezunu adaylar telefonlarının mobil marketlerine giriş yaparak ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemini telefonlarına kurarak şifre ile zaman kaybetmeden sonuç ekranına ulaşabilir.

YKS üniversite tercih sonuçları ÖSYM sonuç açıklama sistemi (sonuc.osym.gov.tr) adresinden adayların T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenilecek.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.







