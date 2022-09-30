Avrupa’da enflasyon 25 yılın en yüksek seviyesini gördü: Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi. Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 11,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

Avrupa'da enflasyon oranı yüzdekaç?

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 17,1, Letonya'da yüzde 22,4, Litvanya'da yüzde 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.

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Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Avro Bölgesi'nde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının yüzde 9,7 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.

Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Avrupa’da işsizlik oranı ne kadar?

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta aynı seviyeyi korudu.

Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi. İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de ise 6,8 seviyesinde belirlenmişti. Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ağustosta İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 12,2, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3, İsveç'te yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu. AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı. Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 614 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 136 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 13,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

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