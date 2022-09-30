Özgün Avrupada enflasyon 25 yılın en yüksek seviyesini gördü Avro Bölgesinde enflasyon eylülde rekor kırdı
ÖZGÜN HABERLER

Avrupa’da enflasyon 25 yılın en yüksek seviyesini gördü: Avro Bölgesi'nde enflasyon eylülde rekor kırdı

Avro Bölgesi'nde, eylülde yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10'a ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Enflasyon, eylül ayında, İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 12, Hollanda'da yüzde 17,1 seviyesinde ölçüldü. Peki Almanya'da enflasyon ne kadar? İşte Almanya eylül ayı enflasyon oranı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Almanyada enflasyon ne kadar? İtalya, İspanya, Belçika, Hollandada enflasyon oranı kaç?
Avrupa'da enflasyon oranı kaç?

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin yıllık enflasyon öncü verilerini yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 9,1 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 10'a yükseldi. Avro Bölgesi'nde eylül ayındaki enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 40,8 ile enerjide gerçekleşti. Enerjiyi, yüzde 11,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 5,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,3 ile hizmetler izledi.

Avrupa'da enflasyon oranı yüzdekaç?

Enflasyon, eylül ayında Almanya'da yüzde 10,9, İtalya'da yüzde 9,5, İspanya'da yüzde 9,3, Belçika'da yüzde 12, Yunanistan'da yüzde 12,1, Avusturya'da yüzde 11, Slovenya'da yüzde 10,6, Slovakya'da yüzde 13,6, Hollanda'da yüzde 17,1, Letonya'da yüzde 22,4, Litvanya'da yüzde 22,5 ve Estonya'da yüzde 24,2 seviyesinde ölçüldü.

  • Böylece, Avro Bölgesi'nde ağustos ayında enflasyon, verilerin Eurostat tarafından toplandığı son 25 yıldan beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Avro Bölgesi'nde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.
  • Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde eylül ayı enflasyon oranının yüzde 9,7 olmasıydı. Açıklanan veriler piyasa beklentilerini aştı.
  • Geçen aylarda da zirve yapan enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

Avrupa’da işsizlik oranı ne kadar?

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, ağustos ayında yüzde 6,6 seviyesinde belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayı işsizlik verilerini yayımladı. Buna göre, AB'de temmuz ayında yüzde 6 seviyesinde olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ağustosta aynı seviyeyi korudu.

  1. Avro Bölgesi'nde de temmuzda yüzde 6,6 olan işsizlik oranı, ağustosta değişmedi.
  2. İşsizlik oranı, geçen yılın ağustos ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 7,5, AB'de ise 6,8 seviyesinde belirlenmişti.
  3. Ülke bazında bakıldığında işsizlik oranı, ağustosta İspanya'da yüzde 12,4, Yunanistan'da yüzde 12,2, İtalya'da yüzde 7,8, Fransa'da yüzde 7,3, İsveç'te yüzde 7,2 ve Almanya'da yüzde 3 oldu.
  4. AB'de işsiz sayısı ağustosta 12 milyon 921 bin olurken, bunun 10 milyon 966 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.
  5. Ağustosta 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 614 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 136 bin olarak belirlendi. Genç işsizlik oranı, AB’de yüzde 13,8, Avro Bölgesi'nde de yüzde 13,9 olarak ölçüldü.

Uzman ve başöğretmenlik başvurusunda bulunanlar sınav merkezlerini değiştirebilecek
ÖZGÜN
Uzman ve başöğretmenlik başvurusunda bulunanlar sınav merkezlerini değiştirebilecek

Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte elektrik fatura yardımı şartları
ÖZGÜN
Elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte elektrik fatura yardımı şartları
Tüm yılların rekoru kırıldı

Tüm yılların rekoru kırıldı

​'Altın çağ' diyerek açıkladılar.
Detaylar ortaya çıktı

Detaylar ortaya çıktı

Asos'ta 16 hedef böyle vuruldu.
4 bölgeRusyaya katılıyor

4 bölge
Rusya'ya katılıyor

​Putin, imza töreninde konuşuyor.

NATO'ya girmek isteyen İsveç'ten flaş Türkiye hamlesi

New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.

​Bakan Dönmez'den 'Karadeniz Gaz Sahası' açıklaması.

​Hull City, alınan kötü sonuçların ardından Şota'nın gönderildiğini açıkladı.

Bir yıl boyunca görev yapacak.

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.